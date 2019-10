Örebroarnas revansch i Idol – Freddie och Astrid hängde inte det minsta löst: ”Äntligen hittat min grej”

Temat för den tredje fredagsfinalen i Idol 2019 var Världens bästa låt, där idolerna fått välja mellan låtar som tittarna valt.

NA tittar så klart närmare på de tre finalisterna från länet. Av dem fick Tusse Chiza den mest blandade kritiken. Han sjöng AC/DC:s "You shook me all night long".

"Inte ditt bästa framträdande, orolig redan över låtvalet" och "Du låter lite trött" var några mindre positiva omdömen, samtidigt som det delades ut ros över scenspråk och utstrålning. Mest entusiastisk över Tusses funkiga tolkning av hårdrockslåten var Alexander Kronlund:

– Ren lycka, vi är kvar och jammar efteråt!

Och visst fick Tusse stanna kvar i tävlingen. Den som åkte ut var i stället Ellie Lilja som sjungit Sias ”Chandelier”.

Örebroaren Astrid Risberg sade redan före sitt uppträdande att hon kände sig hemma med David Bowies "Life on Mars" - musik som hon växt upp med och tycker sitter i märgen. "Skakigt framtill sluttonen - men då var det ett OS-slut", tyckte Anders Bagge. Kishti Tomiti hörde i stället Astrids eget vemod och kallade tolkningen sårbar och innerligt. "Du förtjänar och förvaltar bästa låten väl – I love it", sade Alexander Kronlund, och tittarna höll med.

Astrid Risberg som hängde löst förra veckan satt säkert denna gång – exakt samma situation som för Örebro-kollegan Freddie Liljegren.

Efter kritiken förra veckan hade Freddie försökt gå in i sig själv och försökt hitta sin artistiska profil och vad han faktiskt vill förmedla. Nu kom han in på scenen med gitarr och rosa kavaj och strålade i ett svängigt framträdande av Steve Wonders "Superstition".

Anders Bagges kommentar: "Jag gråter i hela mig, vilken musiker! Jag vill ha en autograf av dig där bakom."

– Jag har aldrig sett Anders älska ett framträdande så mycket som det här, kommenterade Nikki Amini, och tillade att Freddie är på rätt väg nu.

– Jag är också Bagge-upphetsad, adderade Alexander Kronlund. Och Kishti Tomita tyckte att profilen inte kunde bli kristallklarare.

Den här veckans utmaning var alltså "Världens bästa låtar". Nästa vecka ska idolerna hitta rätt bland schlagerdängorna, för då är det mello-tema.