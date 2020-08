Örebroartist spelade in musikvideo – gästades av Dogge Doggelito: ”Jag lever musik till tusen procent”

Under helgen spelade Örebroartisten Jasmin "Jasse" Karlsson in en musikvideo till sin senaste låt på O'Learys i Örebro. Medverkar i låten och videon gör Dogge Doggelito som var på plats under lördagen.

– Jasse är en skön tjej som brinner för det hon gör, det är alltid roligt att arbeta med såna artister, säger Dogge Doggelito.