Örebroartisten får med sig Karin Wistrand på nya skivan

Artist: Ulrik Ehn

Titel: ”Last spark”

Genre: Singer/songwriter

Släpptes på digitala strömningstjänster och Sveriges radios musikportal, den 8 oktober.

Om artisten: 2018 släppte Ulrik Ehn ett självbetitlat album. Nu följer han upp det med ett nytt album, ”Hold on” som släpps i början av 2022. Men redan nu är den första singeln från albumet ute, ”Last spark”. På det kommande albumet medverkar bland annat Örebroartisten Karin Wistrand från Lolita pop.

Artisten själv om låten: ”Låten handlar om en tid där jag länge letade efter kärleken och till slut var på väg att ge upp. En utmattande period i mitt liv. Till sist fann jag ändå kärleken. Så jag vill väl uppmana människor i liknande situation att inte ge upp hoppet. Inramningen på ”Last Spark” är lite drömsk, svävande. Som en illustration av textraden: 'Come and take my hand. Let’s go into Wonderland'.”