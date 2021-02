Örebroartisten släpper sorlig låt: ”Finns något vacker i det”

Artist: Johan Bylin

Låttitel: ”On my own”

Genre: Pop/Kristen pop

”On my own” släpptes den 10 februari på flera olika streamingtjänster som bland annat Spotify och Apple music. Du kan lyssna på låten här.

►Johan Bylin om låten ”On my own”:

”Det finns någonting vackert i det sorgliga och tomma”, säger Johan Bylin som precis släppt ytterligare en singel från sitt heliga projekt – ”The holy project” – och fortsätter:

”Min låt "On my own" kan säkert uppfattas tung och sorglig. Både text- och produktionsmässigt, men jag tycker att det finns någonting vackert och stillsamt i det melankoliska och dunkla. Att sluta ögonen, låta musiken och texten flöda och gripa tag, det är en speciellt känsla. Och kanske en speciell gåva att kunna hantera musik, dess budskap på olika sätt. Alla tar till sig musik på olika sätt”.

►Johan Bylin om musiken:

”I mitt musicerande och särskilt i detta projekt influeras jag gärna och mycket av vackra melodier, musikaler är en stor inspiration – främst i och med att jag tycker om stämning och "temperatur" i stycken.

Under året kommer det släppas fler låtar som hör till det heliga projektet och jag hoppas att många lyssnare kan känna igen sig och fånga upp de känslor jag vill förmedla.

Jag tror vi alla på något sätt bär på ett stilla rum inom oss. Vi har kanske bara lättare eller svårare att finna nyckeln till det.”

Johan är aktiv låtskrivare i Örebro, men jobbar också som grundskollärare.

► I artikelserien Lokala släpp samlar vi kreativa uttryck från upphovspersoner med koppling till Örebro län. Har du också gett ut en bok, musik eller film och vill berätta om det på na.se - fyll i formuläret här.