Örebrobacken vill spräcka målnollan – och mardrömssviten: ”Jag måste skjuta mer”

Efter att onsdagens träning avslutats stod Jonathan Andersson kvar med Aaron Irving och Daniel Muzito-Bagenda för att samtala om powerplay. De tre utgör den andra formationen i spelformen, tillsammans med Joonas Rask och Christopher Mastomäki.

– Det är en sak vi tycker att vi kan bli bättre på och göra mer mål. Vissa matcher har vi gjort det riktigt bra där men vi vill hitta en jämnhet. Det är skönt att veta att man kan luta sig tillbaka på ett powerplay. Det är avgörande, säger Andersson.

I fjol spelade han sporadiskt i spelformen i skuggan av kanoner som Nick Ebert och Kristian Näkyvä. I år har han däremot varit gjuten som så kallad ”point”.

– Det är där jag vill vara och jag trivs där. Jag känner att jag har en nivå till i mig där.

Vad handlar det om för din del i rollen?

– Det är väl lite allt möjligt. Att skjuta när jag får lägen men framför allt servera dem på kanten. Det är två gubbar (Irving och Bagenda) med ruggiga skott så det handlar om att lägga bra passningar till dem.

Har du fått jobba mycket med skottet?

– Ja, och jag tycker jag skjuter ganska bra. Men jag skjuter alldeles för lite. Jag måste skjuta mer.

Det måste han göra om han till slut ska spräcka sin målnolla. Andersson står ännu utan mål.

– Det är väl inte så att jag går och väntar på det men det är alltid kul när man får göra det. Det blir lättare när man kommer till lägena när man har med sig ett mål sedan tidigare.

Örebro gick till uppehåll som historiska serieledare. Aldrig tidigare har klubben varit i den positionen i SHL. För Jonathan Andersson är det en ny situation efter att tidigare mest hållit till på nedre halvan under sina två tidigare säsonger.

– Det är nytt och vi trivs att vara där uppe. Det blir att kriga varje dag och se till att vi kan behålla platsen där uppe.

Med succén medföljer det att fler får upp ögonen för laget. Under veckan har klubben haft besök av såväl Aftonbladet som Sanny Lindström på C More.

– Det är bara roligt med uppmärksamhet kring Örebro Hockey. Det brukar ju bara stå negativa rubriker annars (skratt). Nu handlar det om att vara ännu mer fokuserade på träningar och att vi ställer ännu högre krav. Vi är inte nöjda utan vi vill fortsätta utvecklas.

Nu väntar toppmöte borta mot Frölunda. En match som är en av de tuffaste för de flesta lagen. Men Örebro har haft extra svårt senaste åren. Åtta raka förluster, varav sju av dessa i ordinarie tid.

– Är det så pass? Ja, då är det väl dags att ändra på det.

Hur är det att möta dem där nere?

– Det är jäkligt varmt där inne och mjuk is. Så det kan bli att man får mjölksyra de första bytena så det gäller att vara redo med slipningen och vätska, säger Andersson.

Örebros alla SHL-matcher i Scandinavium

2018/2019

28 februari: Frölunda–Örebro 4–1

30 oktober: Frölunda–Örebro 2–1

2017/2018

18 november: Frölunda–Örebro 3–1

17 oktober: Frölunda–Örebro 3–2

2016/2017

7 januari: Frölunda–Örebro 2–1 e förl

15 november: Frölunda–Örebro 5–0

2015/2016

20 februari: Frölunda–Örebro 2–0

18 oktober: Frölunda–Örebro 3–1

2014/2015

8 januari: Frölunda–Örebro 1–4

24 oktober: Frölunda–Örebro 1–4

2013/2014

10 december: Frölunda–Örebro 3–2 e str

21 oktober: Frölunda–Örebro 3–2 e förl

3 oktober: Frölunda–Örebro: 0–3