Örebrobandet från skogarna i Västernorrland på turné i USA: ”Vi gör vår premiärspelning i Hollywood”

Redan i lördags lämnade bandet Tribe Friday Sverige för att åka på turné i USA, på både den amerikanska väst-och östkusten. Och städerna de kommer att spela i är New York och Los Angeles.

– Det är alltid lite så där ”hit or miss” med gig. Det kan gå hur bra som helst eller så blir det katastrof. Men förhoppningsvis blir det bra häng och mycket röj, säger bandets sångare och gitarrist Noah Deutschmann.

Under torsdagen släpper de också en ny singel, ”Talk So Loud”. Den är inspirerad av bland annat band som The strokes, Velvet Underground och Ramones. Och dessa är några av Noah Deutschmanns förebilder.

– Jag ville skriva något som skulle ge lite kärlek till de banden, men också skriva låten med en känsla av den svenska ångesttouchen, säger han.

Ett helt album kommer att släppas längre fram i vår.

– Man kan förvänta sig att det är det bästa vi någonsin gjort. Den innehåller allt från syntpop, punk till indie. Vi har arbetat helt fritt i studion och inte hållit oss till en genre.

Noah beskriver bandet som ”ett gäng kids som ser ut att verkligen veta vad de håller på med men inte riktigt vet om de gör det.” Tidigare har de bland annat varit förband till Mando Diao, och spelat på Live at Heart.

De är ett gäng 20-åringar som från början kommer från Västernorrland, från Härnösand och Sundsvall. Och efter studenten bestämde de sig för att bli ett Örebrobaserat band. Tillsammans flyttade de fyra bandmedlemmarna in i ett kollektiv i Storå. Men mycket har hänt på ett år, bara två medlemmar bor kvar i kollektivet. Noah Deutschmann och Anton Hillvall. Och två nya medlemmar har värvats.

– Örebroaren Robin Hanberger Pérez snodde vi från ett annat band och han är en galet duktig basist. Isak Gunnarsson, från Uddevalla, träffade vi på gig. Vi var förband till hans band, säger Noah Deutschmann.

En gång tidigare har Tribe Friday turnerat i USA, i en tidigare uppställning. De nya bandmedlemmarna började i december.

– Det har varit ett race mot klockan för att repa ihop oss. Men det har gått skitbra och vi låter bättre än någonsin. Vi kommer att göra vår premiärspelning i Hollywood.

Vad har ni för förväntningar på USA?

– Det är svårt att säga. Man har bilden i huvudet av Los Angeles som en film. Att man ser människor som åker rullskridskor, att det är mycket sol och palmer. Musikmässigt kommer 2020 nog bli vårt år, vi kommer att pusha på.

Hur tänker ni kring att slå igenom?

– Det är lite åt det hållet tankarna går. Vi har fokuserat på att repat mycket och vårt fokus är att bli så bra som möjligt, men vi är nervösa som tusan, säger han.

Tribe Friday – Uppställning

Noah Deutschmann - Huvudsångare, gitarr

Isak Gunnarsson - Gitarr, sång

Robin Hanberger Pérez - Bas, sång

Anton Hillvall - Trummor, sång