Örebrobandet gör om Molly Sandéns låt – stöttar Suicide Zero: ”Betyder enormt mycket för oss”

Örebrobandet Those without är ett av tio band som medverkar på det nya albumet ”Låtar för livet”, där alla gör covers på redan kända låtar.



Tanken är att stötta organisationen Suicide Zero, men också hjälpa de som har det svårt.



– Det handlar inte om oss som band, utan något större än vad vi är, säger sångaren Oskar Westlin Ögren.