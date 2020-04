Örebrobandet Punsch livestreamar konsert från Frimis ►NA sänder direkt

I vanliga fall kanske man hade gått i väg någonstans och sett på en konsert, men på grund av restriktioner är detta inte möjligt. Men ikväll kunde man se konserten hemma i soffan!

Vi på NA sände live i samarbete med See us live, vilket är en nystartad streamingplattform som ska hjälpa örebrobaserade artister under coronakrisen.

Konserten sänds från Frimis salonger.

I spelaren nedan visas konserten klockan 20:00 och visas i cirka 40 minuter.

Punsch

Rockbandet Punsch befinner sig inom singer-songwriter genren. Deras låtar är på svenska och instrumenten som de använder sig av är bland annat gitarr, bas, trummor och keyboard.

Nyligen släppte de en ny låt ”Regnet faller uppåt”, som de beskriver som ”... en något souligare variant av den svenska rock som Punsch delar med andra artister som Winnerbäck, LeMarc, Lundell, Eldkvarn, med fler”.

Medlemmarna i bandet är: Christian Ståhlberg, Alice Ståhlberg, Mats Fjellner, Janne Hedström, Magnus Norström, Antonio Blagus och Niclas Nordqvist.

Du kan lyssna på deras musik här.

See us live

Grundare: Niclas Molinder och Fredric Öjebrandt från Creative House, Björn Lycklig Wallgren från Kulturaktiebolaget.

Plattform: Bland annat här på NA.

Facebook: See us live Sweden

Fler livestreamade konserter:

►Lördag klockan 20:00

Har artisten Lovisa Krantz konsert som livestreamas från Kulturhuset. Denna konsert kommer också vara i ungefär 40 minuter.

► Söndag klockan 12:00-14:00

Ska Erik Wärlegård med vänner dj:a ifrån STÅ.