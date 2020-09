Örebrobandet Smash into pieces nya satsning – på Netflix: ”En helt annan nivå än det vi har gjort tidigare”

Örebrobandet Smash into pieces drömmer om att göra en Netflix-film. I höst spelas ett pilotavsnitt in. Det bygger vidare på de musikvideor som bandet har släppt under 2020. Huvudrollen i serien är hjälten Apoc.



– Det är Sveriges första superhjälte, säger gitarristen Benjamin Jennebo om gruppens stora tv-satsning.