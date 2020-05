Örebrobandet Those without spelade på Tegelbruket ► NA sände live

Those without gör musik i genrerna skatepunk och pop-punk. De har nyligen släppt en ny EP och även några musikvideos till vissa av låtarna.

De fyra låtarna som finns på epen heter: Took your chance, The thin line between hope and despair, Bubblegum, Seattle.

Under förra året spelade bandet på High 5ive Summer fest i Stockholm, och år 2018 på Live at Heart i Kanada.

Kvällens konsert sänds från Tegelbruket, och på det stället har bandet även sin replokal.

Those Without

Oskar Westlin Ögren – Sång

Felix Lindquist – Gitarr

Martin Spåman – Gitarr

Filip Burman – Bas

Dennis Thunell Karabegovic – Trummor

Det kommer mera: See us live

► Söndag 31 maj

Kl 20.00– Carnosus, Ljus & Nöje

► Tisdag 2 juni

Kl 19.00 – Soulmates & Boris René

► Torsdag 4 juni

Kl 20.00 – Sofia Vivere

► Fredag 5 juni

Kl 19.00 – Those barren leaves

► Fredag 26 juni

Kl 20.00 – JR Battlefields

Fakta: See us live

Grundare: Niclas Molinder och Fredric Öjebrandt från Creative House, Björn Lycklig Wallgren från Kulturaktiebolaget.

Plattform: Bland annat här på NA.

Facebook: See us live Sweden.