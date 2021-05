Örebrobrödernas miljonsatsning i riskkapital – högst upp i Slottet: ”Det är verkligen sinnessjukt”

Fram till 2015 var de tre helt vanliga bröder från Sörby. Det var då de bildade esportbolaget Epulze.

Sex år senare har bolaget 37 anställda i sex länder – och har precis fått in 57 nya friska miljoner i riskkapital.

Det är svårt att förstå viden av det hela. Inte bara för den oinvigde, utan även för bröderna själva.

– Man fattar inte...det är verkligen sinnessjukt. Det här är startskottet för att växla upp ett hack till, och man blir så jäkla motiverad, säger Mattias Lövgren efter den säkrade mångmiljoninvesteringen.

35-årige Mattias är storebror och vd. Det är han som sitter på den ekonomiska kompetensen efter ekonomistudier i bland annat USA.

– Jag är den "tråkige", ska du umgås med någon av oss är mina bröder mycket roligare. Vi är verkligen tre klassiska bröder där den äldste är den strame och den yngste den roligaste, säger Mattias.

– Och jag har någon slags mellanroll, säger mellanbrodern Markus, 33, som är grundare och marknadschef i bolaget.

Bakgrunden är att medan Mattias pluggade på Universitetet började Markus spela dataspel i stor omfattning. Under tiden som säljchef i Stockholm spenderade han uppemot 40 timmar per vecka på ett IT-café, fortfarande iklädd kostym. Det brinnande intresset gjorde att Markus slog sig in på Europas topp 100-ranking för amatörer i spelet Dota 2. Men trots det hade han svårt att hitta spännande turneringar då det är få förunnat att delta i de största turneringarna med mångmiljonpotter.

Bildandet av Epulze kom att bli lösningen på det.

– Det vi skapat är en tekniskt avancerad online-plattform för att ge alla en möjlighet att vara med, förklarar Markus.

Bröderna flyttade hem till pappa Christer i Sörby och startade bolaget på vinden med 250 000 kronor på fickan som de kombinerade med lån och bidrag. Totalt fick de ihop ett startkapital på 1,8 miljoner.

Sex år senare har Epulze dotterbolag i Malaysia – där lillebrodern Pontus, 29, är stationerad – samt lokala kontor i Singapore, Ukraina och Brasilien.

En svindlande utveckling.

Huvudkontoret ligger högst upp på Slottet. För även om bolaget har hela världen som spelplats ligger Örebro bröderna varmt om hjärtat.

– Det är kanske coolare att sitta i en skyskrapa i Singapore, men vi gillar verkligen Örebro och ska sätta Örebro på kartan, och därför det är så häftigt att vi sitter på Slottet, säger Mattias.

Globalt omsätter esport årligen mångmiljardbelopp och de stora, livesända turneringarna drar ofta mer publik än de största lagsporterna. Epulze ger spelare av flera av de största datorspelen, däribland Dota 2 och Counter-Strike: Global Offensive, möjlighet att själva delta i turneringar, ligor och matcher där en prispott står på spel. På så sätt kan vanliga amatörspelare ta del av spänningen som de professionella spelarna känner, utan att behöva lämna hemmet.

– Vi erbjuder idag en digital plattform av världsklass där vi kan arrangera turneringar med de allra största namnen inom esport, framhåller Mattias.

Epulze engagerar även influencers i sin marknadsföring och gör även egna livesändningar med mångmiljonpublik på nätet.

– I Kuala Lumpur har vi en egen sändningsstudio med heltidsanställda som jobbar som kommentatorer och vi ordnar en del proffsturneringar. Även om vi får en del intäkter är det i första hand ett sätt för att få fler användare till vår plattform, det är vår bästa marknadsföringsåtgärd, förklarar Mattias.

Bolaget har precis avslutat en framgångsrik finansieringsrunda som uppgår till 57 miljoner kronor. Bland de nya investerarna finns välkända namn som Svea Ekonomi och norska Carucel Finance samtidigt som Knutsson Holdings valt att utöka sitt ägande i bolaget.

Det handlar om rent riskkapital där finansiärerna investerat i aktier efter en nyemission.

– Det är inte första gången vi tar in pengar. Innan den här rundan hade vi tagit in 49 miljoner totalt, så det blir 106 miljoner tillsammans, påpekar bröderna.

Det handlar till hundra procent om riskkapital som ska spenderas.

– Men jag sitter inte på 57 miljoner som jag kan gå ut och köpa en Porsche för. Det här är en av de absolut snabbast växande branscherna i hela världen och det är därför folk vill putta ner riskkapital. Vi ska ta så stor del av marknaden som möjligt, så att vi i nästa läge tar in ännu mer pengar och växer ännu mer.

Vad förväntar sig investerarna att få tillbaka?

– Det handlar ju om aktiehandel och de vill få ut någon form av riskpremie. Det här är ett tidigt projekt som kommer att ta fem–tio år. Man får ställa det emot vad man kan tjäna på tio år på börsen. Ofta tänker investerare att de vill göra en vinst på fem–tio gånger pengarna på fem–tio år för annars kan de investera i något som är mycket tryggare direkt i banken.

Själva har bröderna inte tjänat några stora pengar – än.

– Vi har varit försiktiga. Första två åren tog vi inte ut några löner alls, och vi har inga jättelöner att skryta om nu heller, Tekniskt sett bor jag fortfarande hemma hos farsan, säger Mattias.

De riktigt stora pengarna väntar istället runt hörnet.

– Prognosen är att vi kommer att växa från 400 000 användare i dag till strax under tre miljoner användare 2023. Då kommer vi att vara ganska kraftigt vinstdrivande. Det är då de stora pengarna kommer på riktigt, och det är dit som de här 57 miljonerna ska ta oss.

Alla tre bröderna är singlar och jobbar "dygnet runt". 2019, innan pandemin slog till, hade bröderna runt 150 resdagar runt hela världen.

Är det en fördel att ni är bröder?

– Ja, det är en klar fördel, det har lett till enkel kommunikation. Det är bra att det gått bra för oss...då slipper det bli jobbigt på julen, säger Markus.