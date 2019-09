Örebroforwardens första 'riktiga' mål – då hyllar han laget: ”Är som en familj”

Det var aldrig något snack om saken i Eskilstuna. Örebro var flera klasser bättre än hockeyallsvenska Södertälje och vann till slut med klara 6–2.

– Vårt mål var att svara upp från förra matchen där vi blev slagna ganska hårt. Vi ville få en bra start och det fick vi. Vi hade väldigt mycket skott mot dem. Som sagt, vi ville svara upp från senast och gjorde ett bra jobb.

Kände du att det var en nivåskillnad mellan lagen?

– Ja och nej. Man tänker inte på det när man är ute där. Det handlar alltid om att försöka göra det så bra som möjligt. Vi skulle vinna närkamper, ha hög energi och då skulle det visa sig att vi är ett bättre lag.

Ni ska vara bättre än dem och var det?

– Ja, jo. Vi gjorde ett bra jobb. Sedan vet man i svensk hockey att sådana här lag kan hänga med och mäta sig. Och vår målvakt Dominik (Furch) gjorde några riktigt vassa räddningar. Hade han inte gjort det hade det kunnat vara några fler mål mot oss.

Ryan Stoa avgjorde straffläggningen mot Ässät men hade annars inte gjort något mål under försäsongen. Mot SSK fick han göra sitt första när Mathias Bromé jobbade in pucken framför mål och Stoa kunde trycka in det som betydde 2–1.

– Bra för självförtroendet men som det är nu är det inget som betyder något. Jag försöker bara få tajming i grejerna och få med mig benen och vara redo när pucken släpps och det är allvar.

Känner du att du blir bättre och bättre?

– Jag känner mig bekväm i att vi har många riktigt bra killar och att det underlättar. Alla pratar engelska vilket gör det enkelt att bonda med alla. Men i slutändan handlar det om hockey. Det spelar ingen roll vilket språk man talar, det är samma spel ändå.

Hockey är språket?

– Exakt, exakt. Jag är nöjd så här långt.

Är det någonting som känts svårt så här långt?

– Nja, jag har spelat mycket hockey genom åren och vet att det handlar om att omfamna det hårda jobbet. Jobbar du inte tillräckligt hårt så går det inte.

Backen Gustav Backström passerar under intervjun.

– Säg något bra om mig, säger han till Stoa.

– Vad var ditt namn nu igen?, svarar Stoa.

Den storväxte amerikanen skrattar.

– När man kommer till omklädningsrummet så är det som en familj och det känns bra. Speciellt för mig som kommer långt härifrån att de verkligen tar hand om en och låter mig komma in i allt så underlättar det. Sedan som jag sa så är det hockey det i slutändan handlar om, säger Stoa.

Under hela försäsongen har han fått spela med Sakari Salminen, och de senaste matcherna Mathias Bromé. Nu spelade inte den förstnämnde mot SSK på grund lättare känning, men Stoa trivs med båda så här långt.

– Det känns bra. Det är en tuff del när man får spela i lite olika formationer att bygga kemi. Men när man bygger kemi så handlar det m att veta var man har varandra och det kommer med att man får träna och spela med samma människor. Det är inte alltid man får den chansen för det kommer skador och grejer, men nu har vi fått spela en del och det känns bra. Båda är lätta att spela med och jobbar hårt.

Nu återstår det endast en träningsmatch, genrepet på fredag mot HV71, innan försäsongen är över. Lördag 14 september är det äntligen dags för SHL-premiär borta mot Färjestad. Men än så länge sneglar inte Ryan Stoa dit.

– Vi har ett späckat schema och tar en dag i taget, men visst. Ju närmare det kommer desto mer börjar man känna det.

Ni har haft en tuff vecka. Känner du det själv?

– Jag tycker det känts bra. Jag har ändå spelat i Nordamerika där vi kunde ha tre matcher på tre dagar så det är något jag är van vid, även om det var ett tag sedan jag hade det. Vanligtvis då känns det bättre andra dagen men här är man inte riktigt van med det och då tar det på kroppen. Men vi har tid på oss. Snart får vi tillbaka lite killar också och då blir det bra, säger Stoa.

Matchfakta

Södertälje–Örebro Hockey 2–6 (0–1, 1–2, 1–3)

Första perioden: 0–1 (13.47) Ludvig Rensfeldt (Jordan Boucher, Jonathan Andersson).

Andra perioden: 1–1 (13.01) Nick Olesen (David Berg, Marcus Fagerudd), spel fem mot fyra. 1–2 (13.46) Ryan Stoa (Mathias Bromé). 1–3 (16.52) Joonas Rask (Mathias Bromé), spel fyra mot fem.

Tredje perioden: 1–4 (01.13) Aaron Irving (Kristian Näkyvä, Shane Harper), spel fem mot fyra. 1–5 (17.36) Jordan Boucher (Mathias Bromé). 2–5 (16.20) Christopher Liljewall (Christopher Bengtsson). 2–6 (18.12) Jordan Boucher, mål i tom kasse.

Skott: 24–40 (6–17, 8–10, 10–13).

Utvisningar: SSK 7x2. Örebro 8x2.

Domare: Mikael Andersson och Wolmer Edqvist.

Publik: 237.

Örebro

Målvakter: Dominik Furch (Jonas Arntzen).

Backpar: Rasmus Rissanen, Kristian Näkyvä – Gustav Backström, Aaron Irving, Alfred Barklund, Jonathan Andersson. Sjundeback: Erik Norén.

Kedjor: Glenn Gustafsson, Christopher Mastomäki, Marcus Weinstock – Linus Öberg, Ryan Stoa, Mathias Bromé – Max Lindholm, Daniel Muzito-Bagenda, Joonas Rask – Shane Harper, Ludvig Rensfeldt, Jordan Boucher.