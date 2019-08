Örebrogolfaren med ny topp 20-placering på Europatouren – ledde efter första rundan

Johanna Gustavsson, 26, inledde helgens Europatourtävling i Tjeckien sensationellt bra och var i delad ledning efter första rundan av tre, sex slag under par. Resten av helgen blev det dock fler bogeys än birdies, men Örebrogolfaren landade ändå på ett under par och tog en 20:e-plats, säsongens andra topp 20-placerig på touren. Med det var hon fjärde bästa svenska, ett respektive två slag bakom My Leander, Emma Nilsson och Isabella Deilert, och åtta slag bakom segrande Carly Booth, Skottland.

Placering gav motsvarande drygt 17 000 kronor i prispengar, men framför allt rankningspoäng som gör att Gustavsson nu är på 70:e plats på Europatourens sammandrag och har god möjlighet att för fjärde året i rad spela till sig ett nytt tourkort. Det här var sjätte raka tävlingen på Europatouren där Gustavsson klarade cuten, kvalgränsen, och fick spela vidare efter två varv. Säsongens bästa placering ar en 15:e-plats i Frankrike i maj.

Fyra tävlingar återstår på touren, härnäst väntar två i Frankrike och Spanien i slutet av september.