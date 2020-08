Örebrogolfarens succé – kvalade in till British Open för första gången: ”Ska bara njuta av att få vara med”

När Scottish Open spelades i helgen var det den första tävlingen på damernas Europatour på fem månader. Tävlingen fungerade även som kval till British Open eftersom att den ordinarie kvaltävlingen ställts in. 22 platser till fanns på bordet och klarade man cuten till Scottish Open räckte det för att lägga beslag på en startplats.

– Det var ett stort mål. Jag hade ändå börjat säsongen bra och det brukar vara på ranking som man får komma med, men de valde att bara ta med topp fem och jag låg tia. Många på Scottish Open hade ju redan kvalat in, så om jag kunde spela hyfsat borde det räcka, säger Örebrogolfaren Johanna Gustavsson om förutsättningarna inför.

Gustavsson gick den första rundan på 70 slag, vilket var ett under par, och den andra rundan gick hon på 71 slag. Det innebar inte bara att hon klarade cuten, utan hon var även bäst av samtliga som klarade cuten och inte redan kvalificerat sig till British Open. Således säkrade hon en plats i stortävlingen där hon får debutera redan kommande helg.

– Det ska bli jättekul. Jag är bara taggad och ska bara njuta av att få vara med. Det är bara att gå ut och spela och känna att man är nöjd med det. Sen får det leda till det, det leder till.

Men Scottish Open var inte över än. På de avslutande två rundorna gick det dock lite sämre för 27-åringen och hon föll tillbaka i fältet. Efter att ha landat på 76 och 73 slag under de två avslutande varven fick hon till slut placeringen 48, sex över par.

– Jag är nöjd. Man får räkna med att det händer lite skit på såna här banor. Det är tufft och man blir väldigt straffad om man missar. Sen kan man tycka att det är surt att falla tillbaka så mycket, men det är fyra dagar som ska göras. Hade jag i förväg vetat att jag skulle komma 48, så hade jag nog ändå känt att det är bra med tanke på det starka startfältet.

Hur har du hanterat det långa tävlingsuppehållet?

– Det svåra har varit att veta vad man tränar för och när man ska vara redo eftersom vi inte haft något startdatum förrän nu på slutet. Men det har varit skönt att vara hemma i Sverige, det är man inte van vid den här tiden på året. Jag har börjat spela padel, det är jättekul. Sen har jag även hunnit jobba lite på grejor i golfen som man inte annars gör.

Gustavsson har nu tagit sig till området utanför Glasgow där British Open spelas i helgen. Där har hon fått genomgå coronatester och under tisdagen hoppas hon få spela in sig på banan. Sedan spelas den första rundan i tävlingen under torsdagen.