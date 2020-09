Örebrohotell förlorade flera miljoner – bävar för hösten: ”Långt ifrån att gå runt på egen hand”

När Patrik Hanberger tar emot NA i lobbyn på Kungsgatan är han noggrann med covid-19-restriktionerna.

– Vi hälsar på lite avstånd, säger han och sträcker fram ena armbågen.

Eftersom de stora konferenslokalerna är uthyrda tar vi hissen upp till sviten på översta våningen – fast i separata hissar – där intervjun görs.

– Vi åker var och en för sig. Vi brukar göra så, förklarar han innan hissdörrarna slår igen.

Patrik har basat för Clarion Hotel i Örebro i 17 år och säger att han inte ligger sömnlös på nätterna på grund av krissituationen.

– Jag har ägnat ett liv åt den här branschen och varit med under ganska många svåra perioder, även om vi inte varit i en sådan här svår period tidigare, säger han luttrat.

Under perioden april-juni tappade Clarion i Örebro 85 procent av omsättningen. Runt midsommar var hotellet till och med stängt i två veckor, i samma veva som Fratelli brann på andra sidan gatan.

Privatresandet återhämtade sig under sommaren och under juli och första veckan i augusti var beläggningen till och med lite högre än väntat. Sedan tog semestrarna slut och skolorna började.

– Situationen i dag är inte lika svår som under våren, men det är fortfarande svag beläggning under veckorna och bättre under helgerna, säger Patrik.

Clarion ingår i en nordisk hotellkoncern, Nordic Choice. Patrik basar över ett 20-tal anställda där flertalet är permitterade i varierande grad. Det i kombination med omställningsstöd och hyreslättnader har räddat ekonomin i någon mån.

– Vi har förlorat flera miljoner bara på det här hotellet, säger han.

Men ni överlever?

– Ja, men det är tack vare de stöd vi får. I dag skulle vi inte klara oss själva, att i längden hålla verksamheten i gång.

Omsättningen ligger nu på ungefär 50 procent jämfört med hur det brukar vara under motsvarande tid.

– Det är kritiskt så länge det ser ut som det gör, säger Patrik.

Hur ser du på hösten?

– Jag tror att perioden fram till nyår kommer att vara fortsatt svår, ungefär som det är i dag. Jag tror det kommer att fortsätta så här, med begränsat affärsresande i veckorna och bättre helger. Möjligtvis med någon försiktig förbättring.

– En sann bild är att vi är långt ifrån ett läge där vi klarar att gå runt på egen hand.

Hur länge kan ni härda ut?

– Det beror på hur länge vi får hjälp, säger Patrik Hanberger.