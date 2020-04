Örebroinfluencern Josephine Qvist gör comeback i realityserien: ”När de första exen dök upp fick vi en chock”

– De har ringt inför nästan varje säsong och frågat om jag vill vara med igen. Men jag har delvis haft kille och också känt att jag har lämnat tv-grejen lite bakom mig och sagt nej. När de frågade den här gången bodde jag i USA, var lite uttråkad och tänkte varför inte? säger Josephine när vi ringer upp henne för att fråga om programmet.

Den nya säsongen heter "Celebrity ex on the beach", där deltagarna är realityprofiler från tidigare säsonger eller program som "Paradise hotel" Det spelades in under några veckor i Brasilien i oktober.

– Det är en massa gamla deltagare med från första säsongen. Jag har inte träffat dem på länge och tänkte att det skulle vara kul att ses igen. Och så var jag singel, säger Josephine.

Det är hon inte längre. Sedan en tid tillbaka är hon åter förlovad med pojkvännen Stefan Warg. Paret har tidigare varit ihop under flera år, men gjorde slut 2018. Om han var ett av exen som dök upp i programmet kan hon dock inte avslöja.

– Jag får inte säga så mycket om programmet. Men jag kan säga att i och med programmet insåg jag att jag ville ge honom en chans till. Vi hade en ett och ett halvt års paus som var välbehövlig för oss båda. Vi insåg att vi saknade varandra och ville vara med varandra.

Paret förlovade sig i London i vintras.

– Det var spontant. Det spöregnade, vi satt på en bar och kände att nu, nu går vi och köper ringar, säger Josephine.

Några bröllopsplaner har de för tillfället inte.

– Då måste han gå ner på knä och hela den grejen, det ska komma som en överraskning, du vet, med glädjetårar som sprutar och sånt.

Kort kan man säga att programmet innebär att en massa snygga singlar flyttar in i ett och samma hus i något semesterparadis. Sedan dyker plötsligt gamla ex upp ett efter ett och rör om i grytan.

– Det är som en egen liten värld kan man säga. Man kan inte vinna pengar som i "Paradise hotel", utan det handlar mer om att träffa nytt folk, en kul och rolig upplevelse, och har man otur kommer ett ex in. Det är otroligt mycket känslor som skapas, ett otroligt känsloladdat hus med en mix av allt från tårar, svartsjuka, till glädje och skratt, förklarar Josephine och tillägger:

– Det här är förmodligen den bästa säsongen som släppts! Det händer otroligt mycket.

Hur kom du med första gången?

– Jag var ute med en kompis på Ritz och det var en massa dokusåpakändisar där. Då kom Paow (Paulina Danielsson, känd realityprofil reds anm.) fram och frågade om jag kunde tänka mig att vara med i ett tv-program. Hon kunde inte säga så mycket mer än att kanalen fick kontakta mig och berätta.

Sedan ringde de från Stockholm och bad Josephine komma på casting till ett dejtingprogram, med arbetsnamnet "Singel i paradiset".

– Det skulle vara några singlar som åkte till Karibien för att dejta och det skulle bli en del överraskningar, sa de. Att dejta sex veckor i Karibien lät kul. Då visste jag inte att det skulle komma några ex. När de första exen dök upp fick vi en chock, skrattar Josephine.

Hon är uppvuxen i Glanshammar och försörjer sig som influencer, en karriär som tog fart efter hennes medverkan i "Ex on the beach" 2015. Hon har alltid haft en lockelse till USA och när förhållandet med Stefan Warg kraschade 2018 flyttade hon till Los Angeles och studerade International business på Santa Monica collage under ett år.

– Jag flyttade dit med min hund, en pomeranian som heter Bailey. Jag älskar hundar och i USA hängde jag jättemycket och hjälpte till på ett dog shelter för herrelösa hundar, berättar Josephine, som beskriver sig som en person med två olika personlighetsdrag:

– Jag är som två personer, å ena sidan älskar jag kläder, smink, fest, resa och ha kul och å den andra älskar jag att vara på landet, skitig och dan och mocka hästbajs och bara vara, skrattar Josephine, som nu är tillbaka i barndomens trakter och har köpt hus med pojkvännen åt Glanshammar till.

"Celebrity ex on the beach" skulle ha premiär på Dplay i slutet av april, men efter en omröstning på programmets Instagram flyttades premiärdatumet istället fram till skärtorsdagen.

Ska du titta?

– Absolut. Det kommer hem ett gäng tjejkompisar för premiärmys. Jag kan lova att det blir en jäkligt bra säsong att titta på så här i karantäntider!

Josephine Qvist

Ålder: 27

Bor: Örebro, i riktning mot Glanshammar.

Gör: Influencer och realityprofil.

Aktuell: I realityprogrammet "Celebrity ex on the beach" som sänds på Dplay.

Familj: Sambon Stefan Warg.