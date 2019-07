Örebrokör sjunger i klassiska Londonkatedraler – igen: ”Ett erkännande av vår verksamhet”

Olaus Petri Vocalis har framträtt i de klassiska Londonkatedralerna St Pauls och Westminster abbey även för två år sedan. Men då föregicks gästspelet av en rigorös brittisk förhandsgranskning samt krav på referenser från högt uppsatta personer. Den här gången var det de båda katedralerna själva som bjöd in Örebrokören.

– St Pauls cathedral skrev bland annat: 'We appreciated the quality of the choir's singing´. Man blir så klart oerhört glad av att få höra sådant. Att man får tillträde till de yppersta platserna i världen för sådan här verksamhet, det blir som ett erkännande av den verksamhet man håller på med, säger Mats Bertilsson.

Olaus Petri Vocalis har även denna gång fått äran att sjunga evensong (en slags sjungen aftonbön med 500-åriga anglikanska rötter), något som de båda Londonkatedralerna sällan överlåter åt gästande utländska körer.

– Det är en tradition som vårdas med otrolig noggrannhet, säger Mats Bertilsson.

Framträdandena i London är finalen på en mindre turné med sex framträdanden på fyra platser i England och Skottland.

– Bara att få komma in i världsarvslistade Durham cathedal känns fantastiskt, och att få komma till St Giles' i Edinburgh ska bli jättekul. Men höjdpunkterna är ändå de båda helgedomarna i London. Att bli inbjuden att sjunga evensong, deras eget skötebarn, det slå högt, säger Mats Bertilsson.

Det sägs att en gång är ingen gång och två gånger är en tradition. Skulle ni vilja fortsätta göra utländska gästspel av det här slaget?

– Musikaliskt skulle jag gärna göra om det. Det svåra att lösa är alltid ekonomin. Majoriteten av utgifterna för den här turnén har täckts av bidrag från tre stiftelser samt pengar som körmedlemmarna själva har fått lägga ut.

Vid gudstjänsten den 29 juli i St Paul's cathedral medverkar även Johan Svedberg, församlingsherde i Olaus Petri kyrka. Dagen därpå medverkar Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift.

TURNÉPLANEN:

► Torsdagen den 25 juli kl 12:15: Lunchkonsert i St Giles' Cathedral, Edinburgh.

► Fredagen den 26 juli kl 13:15: Lunchkonsert i Durham Cathedral.

► Söndagen den 28 juli kl 11:15: Sung Eucharist i Westminster Abbey, London.

► Söndagen den 28 juli kl 15:00: Evensong i Westminster Abbey, London

► Måndagen den 29 juli kl 17:00: Evensong i St Paul's Cathedral, London. Johan Svedberg, församlingsherde i Olaus Petri kyrka i Örebro, medverkar i gudstjänsten.

► Tisdagen den 30 juli kl 17:00: Evensong i St Paul's Cathedral, London. Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift och överhovpredikant, medverkar i gudstjänsten.

