Örebrokrog vann namntvist mot känt popband – så heter succébandet nu: ”De tvingas betala oss skadestånd”

Popgruppen Estrad bildades 2017 och har de senaste åren släppt musik genom Sony Music. Bandet har haft en listetta med låten "Mer för varandra". Sedan i somras har bandet legat i en namntvist med nöjeskrogen Eztrad.

– Vi varumärkesskyddade namnet för sex år sedan. När jag fick syn på att det fanns ett band som hette likadant mejlade jag deras manager. Vi fick ingen respons och anlitade då en advokat som varnade dem, säger Erik Loön på Eztrad.

Bandmedlemmarna ligger bland annat bakom låtar åt artister som Avicii (Without you), Kygo ("Happy now"), Tjuvjakt ("Tårarna i halsen") och Sandro Cavazza ("High with somebody"). Bandet har över en miljon lyssnare per månad på Spotify.

– En dag ringde deras manager upp mig och sedan tog det fart. De insåg att att de var tvungna att byta namn eller börja krångla med oss. De vill kunna fokusera på musiken, säger Erik Loön.

Nöjeskrogen Eztrad började sin verksamhet på Restaurang Södra Vattentornet. Under hösten 2016 flyttade Eztrad till nya lokaler på Rosängen i Örebro.

– Vi har vunnit namnstriden och har precis skrivit under papperna. Vi har gjort ett avtal om samexistens. De har fått betala ett skadestånd och tvingas byta namn, säger Erik Loön.

Eztrad vill inte gå in på hur mycket popbandet måste betala nöjeskrogen i skadestånd. De uppger dock att de är nöjda över den överenskommelse som under tisdagen gick i lås.

– Det viktigaste är att bandet som tidigare hette Estrad har tvingats byta namn. De får inte längre heta så utan har nu bytt namn till Estraden, säger Erik Loön.

NA har sökt bandet, som inte vill kommentera namnbytet eller tvisten.