Örebrokrogen som satsar på vinskåp för en miljon: ”Det ska vara roligt att komma hit”

En röd matta löper längs med den långa bardisken i marmor, som pryds av två stora silverblanka vaskar fyllda till bredden med is, där flaskor med vin och champagne väntar på kvällens gäster.

Den rustika och samtidigt avspänt eleganta inredningen – mörka tegelväggar och stolar i sammet – ser inbjudande ut, men det som drar blickarna till sig är den majestätiska vinkylen i mässing. Med sina skräddarsydda mått på fem och sjuttio i takhöjd och dryga sex meter lång torde det vara den största och den mest påkostade vinkylen i Örebros krogliv.

Jakob Barmousa, som äger nyöppnade restaurangen Amici plokk ser stolt ut när han berättar om investeringen på dryga miljonen.

– Först hade jag tänkt mig en vinkyl i källaren som alla andra. Men så dök jag på det här och då började det koka i huvudet på mig. Jag tänker att om du har lust att ta ett glas vin på stan och går förbi här utanför och får syn på den här – ja då ska den locka in dig hit, säger Jakob och betraktar kylen som syns väl från fönstret från gatan.

Hundratals flaskor med vin och champagne tronar upp sig bakom glasdörrarna. Handtagen i läder matchar mässingen och kommer slitas snyggt med tiden. Jakob berättar att kylen är utrustad med tre kylsystem för att kunna ha varierande temperaturer i de olika sektionerna beroende på vad det innehåller för dryck. Den har också speciella fläktmotorer för att vinet inte ska skakas.

Jakob Barmousa har varit verksam inom krogbranschen i hela sitt liv, både som anställd och som krögare. Tidigare drev han Ivy i 9 år. Nu äger han förutom Amici plokk också Amici på Köpmangatan i Örebro.

I och med nysatsningen har han handplockat sommeliern Karina Tholin att sköta vinbaren.

Även hon har mångårig erfarenhet av branschen, som krögare men också som vinsäljare, sommelier och tidigare ordförande för Svenska sommelierföreningen.

– Både mat och dryck ligger mig varmt om hjärtat. Jag är så glad för förtroendet att fylla den här kylen, säger Karina medan hon låter blicken svepa belåtet över de välfyllda hyllorna.

– Jag skulle säga att vi har Mellansveriges bästa sortiment. Vi är starkt konkurrenskraftiga mot storstäderna. Och när det kommer till utrustningen är vi "number one", säger hon belåtet och berättar om tillställningar som bubbelkvällar och vinprovningar.

För närvarande innehåller kylen bortåt 170 olika sorters vin och champagne. En titt på dryckeslistan visar på allt ifrån ett glas vin för under hundralappen, till champagne för 4500 kronor flaskan.

– Att sälja fint vin på glas i Örebro är inga problem. Är gästen osäker på sin smak kan den få en liten provskvätt innan den beställer. Vi har en fast glaslista, men ibland får jag kanske lust att dra upp något annat, och då gör jag det, säger Karina.

Hon vill ha en levande lista med klassiska viner, men som också innehåller nya värden. Tanken är att gästerna också ska våga prova sådant de inte dricker annars.

– Jag brukar fråga vad folk gillar, då vet jag ungefär var vi hamnar i smak när jag plockar fram något nytt, säger Karina.

Sortimentet innehåller också en del investeringsprodukter. Nästa satsning är coravin, som gör det möjligt att få ut vinet ur flaskan utan att dra ut korken.

De fina vinerna till trots: Både Karina och Jakob är noga med att poängtera att Amici plokk är en restaurang för alla.

– Vårt koncept är att servera bra viner under avspända och gemytliga former. Det ska vara roligt att komma hit. Menyn består av plockrätter, som ost, chark och skaldjur. Tanken är att du ska kunna gå hit och själv sätta nivån efter din budget. Vi tänker oss lite "family style", man ska kunna samlas här kring måltiden och umgås, umgänget är viktigt under måltiden, säger Karina och Jakob fyller bestämt i:

– Det här är ett ställe för alla. Vi är vad vi heter. Amici betyder vänner på italienska och plokk, det är vår mat. Vi finns här för varenda människa som går i ett par skor.