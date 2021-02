Örebromusikerns detaljer om tv-haveriet i mellodramat – hårda kraven på Carola bakom kulisserna: ”Även om det lät bra kunde jag testa i sex timmar till”

Några minuters bilkörning från Odensbacken och en halv tonartshöjning över Hjälmaren tar Stephan Berg emot NA i den lilla studion på kullen.

Han visar ett klipp på datorn där norska skidlandslaget sjunger ut i en duell mot svenskarna i “Sverige möter Norge” på TV4. Som en tydlig blinkning till Carolas historiska framträdande i Rom för 30 år sedan, har de tagit hjälp av en lövblås för att få till en likvärdig vindpust i håret på Marit Björgen. I bryggan till refrängen tar skidåkarna sats: “Plötsligt står jag i en leeevande orkaaan”.

30 år sedan vinsten tillsammans med Carola 1991. Hur går tankarna när du blir påmind om låten på det här sättet?

– Det är roligt att de gör det. Det var ju så länge sen, men tydligen finns låten kvar i folks medvetande på något sätt, skrattar upphovsmannen framför pianot nedanför några guldplattor på väggen intill.

Stephan Berg är en välkänd musikprofil och låtskrivare i länet. Sedan 1985 har han varit den musikaliska motorn och kapellmästaren bakom alla Hjalmarrevyer i Örebro. Men i och med svallvågorna av mellovinsten, turnéerna med Carola och låten “Fångad av en stormvind”, var han tvungen att ta ledigt från Flack-gänget under något år i början av 90-talet. Stephan minns när hela Cirkus Carola stormade in över Sverige och Europa:

– Det började när jag fick med låten “Mitt i ett äventyr". Vi funderade på vem som skulle sjunga den. På demon sjöng en Örebrotjej som heter Britt Dahlén och som jag hade gjort några plattor med tidigare, berättar han.

– Hon ville inte medverka i Mellon, men då kom min fru Carina och sa; “Ja, men fråga Carola då!”

Carolas manager fick låten, tog sig till Uppsala och spelade upp den för stjärnan som tackade ja direkt.

“Mitt i ett äventyr” hamnade på andra plats i den svenska tävlingen 1990, och Stephan minns fortfarande dramatiken när allt blev svart i rutan. Mitt under Carolas framträdande i direktsändningen från Rondo i Göteborg:

– Under min låt slocknade Nackasändaren – och bara under den låten.

– Vi var ganska upptrissade redan då och många trodde att vi skulle vinna. Det blev så mycket kring Carola och Livets Ord, många trodde att det var skälet till att vi inte vann. Jag spekulerar inte i det, antingen vinner man eller så vinner man inte.

– Jag sa efteråt att jag skriver en ny låt till dig nästa år, så vinner vi då istället. Ett allvarligt försök i alla fall, tänkte jag.

Sagt och gjort. Under en sommarvecka satte sig Stephan Berg ner vid pianot i den 90 kvadrat stora hyrestrean bakom Krämaren i Örebro och skrev ytterligare fyra låtar. Samtliga blev senare uttagna till den svenska melodifestivalen.

– Två låtar kom med året efter och de andra två lite senare. Jag hade flyt den veckan kan man säga, skrattar han.

Var det av ren revanschlust som "Fångad av en stormvind" kom till efter andraplatsen med "Mitt i ett äventyr"?

– Jag brukar aldrig låta känslorna styra på det sättet. För mig är låtskrivandet ett arbete. Man sätter sig ner, bestämmer sig och jobbar fram det. Ibland går det inte alls och ibland går det jättebra.

– Jag brukar säga det till Frank Ådal, att tack vare att de vann året innan (Edin-Ådal med "Som en vind" reds anm.) så fick jag två hits i rad. Om jag hade vunnit med "Mitt i ett äventyr" så är det inte säkert att Stormvinden hade kommit till.

Det är nog den bästa låten som jag har skrivit

Den absolut första inspelningen av vinnarlåten sjöngs in av hustrun Carina Berg, som i dag jobbar med ungdomar och diakoni för Svenska kyrkan i Asker-Lännäs församling.

– Carina sjöng på hemma-demon både på “Fångad av en stormvind” och på en låt som heter “All the reasons to live” med text skriven av örebroaren Richard Hampton. Det är nog den bästa låten som jag har skrivit.

Carolas version gjordes i Stockholm och Berg kommer ihåg inspelningarna – och en rocklegend i studion intill:

– Yngwie Malmsteen spelade in samtidigt och hans gitarrer hördes över hela stället. Det var konstigt att hans gitarrspel inte gick in i vår inspelning.

Hur var det att jobba tillsammans med Carola?

– Jag hade lätt för att jobba med henne. Hon hade ju synpunkter, men det hade jag inga problem med. Jag var minst lika noga som hon var.

– Även om det lät bra kunde jag testa i sex timmar till för att få ett resultat som jag var nöjd med. Mycket av sången formas under inspelningarna – men slutresultatet var vi alltid nöjda med båda två.

Carola och Stephan Berg åkte på Sverigeturné efter den svenska mellovinsten i Malmö. Som kapellmästare fick Berg själv handplocka de musiker som skulle backa schlagerstjärnan på scenen.

– I första svängen hade jag med Kjell Neander på trummor, han är ju härifrån stan. Det var också norrlänningen Kenta Brännlund som spelade i Spotniks – en formidabel gitarrist.

Och huvudpersonen själv, Carola Häggkvist, drog storpublik på 90-talet.

– Vi hade 32 000 på Liseberg och 24 000 på Grönan, så det var lite Jimi Hendrix över det, he he.

Berg och Carola fick avbryta turnén i Norrland för att sent en natt flyga till Arlanda – och vidare till Rom för en intensiv finalvecka i Eurovision Song Contest.

► TV: Lyssna på Stephan Bergs jubileumsversion från Instagram av "Fångad av en stormvind" nedan:

Carola och du tog bokstavligen Europa med storm, men även sändningen från Rom blev lite dramatisk ...

– Ja, tydligen blev det någon överbelastning på elnätet under vårt bidrag. Det small till och så var det tyst.

– Det enda musikerna hörde var trummor långt bak, några stråkar och lite blås. Ljudet kom tillbaka men så försvann det igen.

Carola låter ju inte ett litet strömavbrott påverka ett framträdande

Trots att medhörningen på scenen försvann så fortsatte Carola att sjunga, och dirigent Anders Berglund valde att inte slå av orkestern. Ljudbilden ut mot de runt 700 miljoner tv-tittarna i Europa (och Kina) påverkades inte. Medan tävlingen pågick tog sig Stephan Berg och den svenske orkesterarrangören Lennart Sjöholm upp till tävlingsgeneralen för att lämna in en protest.

– Vi bad bossen Mr Neuf om att få sjunga om bidraget, men han ville inte det. Men jag fick, under tiden som tävlingen pågick, i alla fall titta på en inspelning och konstaterade då att det märktes väldigt lite trots allt.

Berg minns att bara basisten fortsatte spela i den gamla tonarten under höjningen, eftersom han inte hörde sig själv.

– Annars höll alla masken väldigt bra. Och Carola låter ju inte ett litet strömavbrott påverka ett framträdande, säger han.

Var det Carolas berömda fläkt som gjorde att proppen gick?

– Det är ofattbart! En liten fläkt, den är ju inte så stor. De skyllde på det i alla fall men vi kommer nog aldrig få veta.

Efter en nervkittlande omröstning vann Sverige på målsnöret. Med samma antal tolvor som Frankrike, avgjordes allt av tiopoängarna där Carola och Berg hade kammat hem flest. Han beskriver känslan när han klev upp på scenen under jublet i Rom:

– Jag kände att, jaha, nu har jag gjort det här. Men euforin infann sig inte riktigt. Det var kul att vinna, men det var inte så översvallande som jag hade trott innan, berättar han.

I dag har låtskrivaren utanför Odensbacken distans till äventyren med Carola Häggkvist och framgångarna i Mellon på 90-talet. Även om han inte gärna tittar tillbaka på det som varit, så öppnade hela resan en hel del dörrar inför den framtida låtskrivarkarriären.

Blir man ekonomiskt oberoende av en låtvinst i Eurovision?

– Nej, det blir man inte. I dag säljer man inga skivor heller och då är det jättesvårt, säger Stephan Berg som ändå medger att summan av alla upphovsrätter kan ge en liten guldkant på tillvaron efter pensionen:

– Självklart är det så. Jag har börjat lägga ut pianostycken som lite chill stämningsmusik. Jag och Mozart låg på någon Applelista och mina stycken har precis passerat 10 miljoner strömmar, utan någon reklam alls.

I lugnet intill Hjälmaren tittar Stephan Berg framåt och tar i dag ofta hjälp av sina tre vuxna barn i musikskapandet. Han berättar också om samarbetet med en ny talang på Örebros stjärnhimmel:

– Hon heter Emelie Taylor, en jättebra artist som jag tror kommer att slå igenom. Det är modernt och musiken låter som det gör i dag ute i världen.

Fem snabba med Stephan Berg, 63:

► Familj: Hustrun Carina, 55, dottern Malin, 30 (musiklärare på Kulturskolan i Lindesberg) David, 26 (utbildar sig till kantor, spelar flera instrument – trummis i Hjalmarrevyn) Adam, 21 (läser till arbetsterapeut) och dvärgpudeln Legolas, 16 år.

► Karriärminnet: Häromdagen kom jag på att jag har varit förband till Johnny Cash på Hovet i Stockholm. När han gick förbi mig reste sig håret på armarna. Trots att jag inte var något stort Cash-fan, så förstod jag vad det var som gjorde att karln är en ikon.

► Karriärbotten: Vi skulle käka mellan två revyföreställningar. Vid första tuggan så svalde jag en köttbit som fastnade i strupen och luften försvann periodvis. På vägen till sjukhuset tänkte jag att ´nu dör jag´. I väntan på röntgen kände jag att köttbiten gick vidare. Jag sa till doktorn att nu måste jag dra, jag kom tillbaka någon gång under första akten. Det var en nära döden-upplevelse, men the show must go on!

► Om Gudstro: Den är stabil som Dr Alban skulle ha sagt.

► Tidernas mellolåtar (som inte är mina egna): Abbas Waterloo och Ring, Ring. Jag gillar soundet, lite Phil Spector- och Wall of sound-känslan i den senare.