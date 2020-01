Örebropolisens varning – flera fall av försök till åldringsbrott: Utger sig komma från Öbo och Comhem

Under de senaste veckorna har polisen fått in samtal från äldre personer som haft kontakt med personer som uppgett sig komma från Comhem, Öbo och hemtjänsten. Kontakterna har varit via besök vid dörren och via telefon, skriver polisen på sin hemsida.

Vid kontroll med Comhem och Öbo ska de inte ha haft någon personal i de aktuella områdena. Polisen uppmanar till försiktighet – får du ett samtal eller ringer det på dörren och personen uppger sig vara från ett företag, vara en bovärd eller liknande så be dom legitimera sig.

"För att vara helt säker kan du själv ringa det företag eller liknande som personen uppger att man kommer ifrån. Låt personen vänta kvar utanför dörren, som du stänger och låser, medan du tar reda på ett telefonnummer till aktuellt företag", skriver polisen.

De senaste händelserna ska ha ägt rum på olika platser i Örebro och Fjugesta. Ingen av de personer som kontaktat polisen har utsatts för brott men de har kontaktat polisen för att informera om det som hänt.