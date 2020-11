Örebroprofilens snilleblixt under corona-krisen – ny tv-satsning i city: ”Utanför min comfort zone”

Conventum arena släcktes ner när pandemin bröt ut i mitten av mars. Åtta månader senare bryts dödläget och arenan, som bland annat stått som värd för Melodifestivalen, byter skepnad.

Det är som att kliva rakt in i en gigantisk tv-studio när idésprutan och O helga natt-producenten Richard Kennett tar emot NA för att lansera nya projektet Shine studios.

– Jag har producerat rätt många event, men är långt utanför min comfort zone just nu. Jag brukar stå bakom eller framför en scen, aldrig på, förklarar en lätt nervös Richard.

Annars är stämningen soft och avslappnad. En mjuk kvinnoröst sjunger "you shine" på storbildsskärmen innan en mansröst bryter av och förkunnar:

– 30 sekunder till sändning!

Lamporna tänds och förra SVT-profilen Sofia Sjöström drar igång en presentation på scenen. Plötsligt befinner jag mig mitt i en proffsig direktsändning där allt filmas i olika kameravinklar i syfte att användas som introduktionsfilm.

– Jag hade hur mycket jobb som helst och på knappt tre veckor försvann alla beställningar, och så ser det ut för väldigt många inom mötesindustrin, säger Richard Kennett när han intervjuas på scenen om bakgrunden till sitt nya projekt.

Efter att ha följt en uppsjö digitala event under pandemin kunde Richard konstatera att många sändningar inte höll en acceptabel nivå. Han kom då till insikten att det behövs mer professionella produktioner för att engagera och behålla en publik online.

För knappt en månad sedan kläckte Kennett idén att via sitt produktionsbolag Bright Blue, tillsammans med evenemangsteknikbolaget Xpectra, starta tre streaming studios specifikt utformade för digitala möten och online-evenemang. Satsningen sker i samarbete med Conventum.

– När jag ringde Conventum och förklarade att vi inte kan betala hyra utan vill betala per gång, en gigg-ekonomi, sa de bara "kom hit så kör vi". Det har gått förvånansvärt lätt och vi märker att det finns en ordentlig samarbetsvilja, säger Kennett.

Fenomenet finns redan i Stockholm där Friends arena används i samma ändamål under pandemin. Där har det varit fullbokat.

– Vi ser en efterfrågan på professionell studiomiljö med professionella tekniker. Nivån måste höjas och vi har bara mött positiv respons, säger Richard.

Det finns även möjlighet att arrangera så kallade hybridmöten med både fysisk och digital publik, och där det även finns möjlighet att plocka in liveartister.

– Det går att på ett coronasäkert sätt ha en publik på golvet eller läktaren. Man kan samla vänner, kollegor eller affärspartners för en middag där man tar del av ett scenprogram eller varför inte en konsert, förklarar Jon Forssell som var moderator under inspelningen.

För hårt ansatta Conventum är det ett lyft att kunna få igång någon form av verksamhet i arenan igen.

– Man behöver inte ställa in. Man kan ställa om tillsammans, säger Diana Pettersson, chef för event och möten på Conventum.

De tre studiorna i Conventum arena står färdiga att användas. Pandemin avgör hur länge. Den största studion med plats för publik, enterprise, kostar i grundutförande 79 500 kronor att hyra för en dags event. Då ingår tre tekniker, tre kameror och en kameraman.

Den mellanstora studion kostar 45 000 kronor för en heldag medan den lilla studion går att hyra för 4 000 kronor per timme.

Har ni redan fått in några bokningar?

– Ja, vi har fått några stycken och en hel del väldigt roliga förfrågningar som vi nu följer upp. Det finns ett väldigt tydligt intresse. Med ökade restriktioner kommer det inte bli färre digitala möten.

Varför har ni valt namnet Shine studios?

– We help you shine! Vi ska inte briljera, vi ska hjälpa dig briljera, säger Richard Kennett.