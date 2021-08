Örebroprofilerna tillbaka på scenen – i miniturné: ”Ett livstecken”

Tre kvällar i rad ska Jeremias session band underhålla en pandemianpassad publik med start på Vinön på fredagen. Sedan väntar spelning på Makeriet i Örebro på lördag och miniturnén avslutas på Svalbo café i Nora på söndag.

– Vi har egentligen inte gjort nånting sedan 2018, då vi gjorde Jeremias 150-årsjubileum, konstaterar bandets grundare Staffan Ernestam.

När bandet laddade för en ny spelning i Conventum våren 2020, och en ny singel precis släppts, slog pandemin till med full kraft och lamslog inte minst musik- och kulturlivet.

– Vi gör det här som en kul grej och att vi får träffas och göra nånting... som ett livstecken, förklarar Staffan.

Den ordinarie tolvmannaorkestern har skalats ner till fem medlemmar. Utöver Karin och Staffan finns även Clas Olofsson, Fredrik Landh och vikarierande basisten Rikard Lidhamn.

Det kommer att bli intima spelningar inför 70-80 personer. Det är redan utsålt i Nora och näst intill på Vinön.

– Det blir lite back to basic. Jag kan tänka mig att det blir mer finstämt samtidigt samtidigt som det blir mer rått och romantiskt, säger Staffan.

– Vi har ingen saxofon som backar upp och smetar över, och ingen keyboard heller. Egentligen är det en klassisk rocksättning, påpekar Karin.

Bandet repar under torsdagen – och varnar för eventuell ringrost.

– Jag har inte haft en elektronisk spelning sedan den 4 december 2019, påpekar Staffan.

Det finns en chans att publiken får höra nytt material. Bandet har en hel hög nya låtar som väntar på att släppas.

– Vi har varit och pulat lite i studion och vi får se vad vi hinner med till de här microkonserterna. Det kan bli några överraskningar, you never know, säger Staffan hemlighetsfullt.

Precis som alla andra artister har Staffan och Karin haft det kämpigt under pandemin.

– Jag jobbar uteslutande med musik och måleri så det har varit en väldigt speciell period på många sätt. Jag har varit en del på Öland där jag målat en del och försökt skriva lite. Men det har varit svårt med motivationen eftersom det varit en kollektiv depression, säger Staffan.

I maj meddelade Staffan att han lämnar Sven-Ingvars efter 20 år som gitarrist. Ett beslut som han nu landat i och som han inte ångrar.

– Det finns ingen kvar från det band som jag "joinade" för 20 år sedan, jag var den som varit med längst. I samband med att bandet fyllde 65 år, och det var coronaperiod, så var det en bra tajming för mig att kliva av.

Nu finns det tid över för annat. För några år sedan gjorde Staffan en egen platta, inspirerad av Öland, som han planerar att släppa under hösten.

Karin har haft sitt ordinarie arbete som verksamhetsutvecklare inom musik på Medborgarskolan att tänka på.

– Vi kommer att vara med på Live at heart nu och det är kul, säger hon.

2019 fick sångerskan en succéartad nystart med 80-talsbandet Lolita pop men fick nästan genast skjuta fram konserter och turnéer på grund av pandemin. Men sommaren 2022 hoppas bandet kunna ta upp tråden igen.

– Sten (Booberg, gitarrist) skrev till mig på messenger och frågade när vi har uppehåll i turnén nästa år för han behöver planera sin semester, säger Karin med ett skratt.

– Vi har delar av det som var bokat 2020 som ligger kvar till 2022, till exempel konserten med Millencolin och The Ark på Gustavsvik i augusti, fortsätter Karin och avslöjar att det kanske blir några gig redan i höst om pandemin tillåter.

– För att vi inte ska bli allt för ringrostiga, säger hon.

Fakta Jeremias session band

Örebrobandet bildades 2007 av Staffan Ernestam och Karin Wistrand efter det att Staffan av en slump hittat ett tummat exemplar av Jeremias Bok från 1960 på ett antikvariat i Wadköping. Bandet började göra musik baserad på Jeremias i Tröstlösas dikter. 2008 släppte Jeremias session band sitt första album, ”Trastland”, och från detta album låg fem singlar på P4 playlist under 18 månader. 2012 kom succéuppföljaren "En kväll i Trastland".