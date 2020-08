Örebros Ex on the beach-profil i nytt avtal – med Spotify ►Uppges ha miljoner nedladdningar

Qvist blev rikskänd genom skandalsåpan Ex on the beach för fem år sedan.

Hon blev snabbt en av de mest populära deltagarna och när serien tog tillbaka bland de mest profilstarka namnen i en specialupplaga kallade "Celebrity ex on the beach" var hon en av de utvalda.

Tillsammans med Elin Skog från Karlskoga startade hon sedan podden Sweet but psycho där de tillsammans pratar om den omtumlande inspelningstiden men också vardagen.

De har redan gästats av flera andra tunga dokusåpa-profiler – så sent som för ett par veckor sedan av svenska megastjärnan Joakim Lundell.

Örebroföretaget RE Media, som stöttar duon med bland annat klippning, uppger att podden redan nått två miljoner unika nedladdningar.

Och succén har inte gått obemärkt förbi.

Spotify, världens största tjänst för streamad musik, har sett till att sajna upp Qvist och Skogs podd – exklusivt för plattformen.

Det första avsnittet släpptes förra torsdagen.