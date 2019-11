Örebros förstakedja levererar – i topp i interna poängligan: ”Gillar verkligen att spela med dem”

Sex poäng på tolv grundseriematcher med Växjö för tre år sedan. I Örebro 15 på 17 matcher. Sakari Salminen har hittat rätt i Närke.

– Jag har fått vara här från start. I Växjö kom jag in under slutdelen och det är alltid tufft att komma till en ny klubb mitt under säsongen. Nu känns det bra eftersom jag varit här från början.

Från minut ett har han haft Ryan Stoa vid sin sida. Inledningsvis också floppen Kerby Rychel, men när denne lämnade så tog Mathias Bromé plats i stället. De tre har successivt blivit en förstakedja att räkna med. Där Bromé svarat för 17 poäng, Salminen 15 och Stoa 13. Trion är i topp i den interna poängligan.

– Vi spelar bra som lag. Vinner man många matcher som vi gjort så är det många som spelar bra. Vi har bra kemi i vår kedja och jag gillar verkligen att spela med dem. Vi vet var vi har varandra där ute och då blir det lättare, säger Salminen.

Det känns som ni tar kliv hela tiden?

– Ja, på försäsongen var vi kanske inte riktigt där men de gav oss tid att hitta varandra och det har vi gjort nu. Nu måste vi inte tänka så mycket utan nu är det bara att spela.

Örebro återtog serieledningen i SHL i och med segern mot Malmö i en match som blev en rejäl holmgång.

– Det var lite annorlunda. Malmö spelade riktigt tufft där ute. Men jag tycker att vi visade som lag att vi inte tar några steg tillbaka. Vi spelade lika tufft som dem och gjorde en riktig kämpainsats.

Man brukar snacka om att hitta vägar att vinna matcher och det gjorde ni?

– Ja, det är sant. Som jag sa så försökte de spela tufft mot oss men vi backar inte. Det var härligt att vinna den matchen.

Matchhjälte blev just Salminen med sitt 3–2-mål, för övrigt en riktigt delikatess med en backhand upp i krysset, fint framspelad av Mathias Bromé och Aaron Irving på en tekningsvariant.

– Jag hade kanske lite tur, säger Salminen.

Tur?

– Haha, ja. Det var väl inte helt perfekt. Jag slängde bara iväg det , kan man säga, sedan gick den verkligen rätt upp i krysset. Så självklart försökte jag, men det jag menar är att jag nog inte skulle sätta tio av tio sådana där avslut.

Slagskottet mot Färjestad, dragningen mot Skellefteå och nu det här. Gör du bara snygga mål?

– Jag försöker väl göra mål på alla sätt men jag bryr mig egentligen inte om hur målen går till, bara det blir mål så.

Nu väntar Linköping hemma på torsdagen i det som blir veckans enda match för Örebro. Matchen mot HV71 på bortaplan spelas i stället på tisdag när övriga lag är spellediga.

– Det är första gången som vi bara har en match, men då ser vi fram emot den lite mer då. Vi har spelat bra, speciellt här hemma, säger Salminen.