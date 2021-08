Örebros Hockeys första ispass – tränaren hyllar upplägget: ”Koncept som varit framgångsrikt”

Återsamlingen skedde redan förra veckan. Men måndagen var första gången som Örebro Hockey tränade på is inför den kommande säsongen. Men det var inte tal om att tokköra för spelarna. Tränarna hade delat upp dem i två grupper för att kunna nöta på detaljer.

– Det är väl ändå en mjukstart. Vi kör lite halvgrupper på tisdagen också. Det blir lite teknik, lite passningsövningar och lite smålagsspel. Inga spelmoment utan det kommer vi gnugga senare i veckan. Så måndag och tisdag kör vi lite tuffare på fysen istället, säger Niklas Eriksson.

Nu har visserligen flera spelare redan kört en del på is under sommaren men det är långt ifrån alla. Därför är det noggrant att inte gå på för hårt, menar Eriksson.

– Det som är är att det är en ovan rörelse för de som inte varit på is. Det är jäkligt viktigt att ha den här balansen under hela försäsongen så man inte drar på sig belastningsskador. Vi vill gå in i säsongen med så många hela spelare som möjligt. Där tycker jag vi haft en bra förmåga att hitta rätt i starten på serien. Sedan får man ta det därifrån och utveckla saker i spelet och träning, men jag tycker att vi har en ganska så inkörd plan för hur vi vill träna på försäsongen.

Kommer ni köra hårdare ispass senare i veckan?

– Ja, så blir det ju. Onsdag och torsdag kommer vi att ha fler spelmoment och gemensam träning för alla. Sedan kör vi en internmatch på fredag där vi också tar upp lite juniorer. Det är bra för alla oss att se de unga spelarna som finns i föreningen.

En annan detalj som kan nämnas i uppladdningen inför säsongen är att spelarna har ledigt varje helg fram till seriestart.

– Det finns två anledningar till det som jag tycker fungerar bra. Dels den mentala biten att man har möjlighet att få lediga helger innan serien drar igång, plus att det behövs i återhämtningssyfte. Det har varit ett koncept som varit framgångsrikt som vi följer.

Du har fått följa spelarna på nära håll under några dagar nu. Har alla skött sommarträningen bra?

– Jo, absolut. Det är bra testvärden som vi har fått. Sedan är det ju att de vi har här regelbundet har vi ännu bättre koll på medan de andra fått skicka in tester. Men får fystränarna jobba med dem på daglig basis så har man full koll, då ligger man helt rätt i belastning. Nu har vi i stort sett alla på plats. Sedan kommer man kanske får korrigera på några och de som inte varit här under sommaren behöver vi få in i vårt tänk. Det är ett jobb för oss alla men framför allt för fystränarna att lära känna killarna och veta vad de behöver jobba med individuellt, säger Eriksson.

Inga matcher stundar denna vecka. Försäsongspremiären sker istället i Löfbergs arena mot Färjestad onsdag nästa vecka. Sedan väntar ytterligare fem träningsmatcher innan SHL-premiären hemma mot Rögle lördag 11 september.