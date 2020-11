Örebros mysmän Ernst och Karl Fredrik i egna julprogram – här är listan över julens tv

För den som väljer att fira jul ensam är 2020 ett utmärkt tillfälle att en gång för alla beta av tv-julens klassiker. Som vanligt dyker både Kalle Anka och Karl-Bertil Jonsson upp i SVT på julafton. Den som vill se den 14-årige Robin Hood-älskaren dela ut julklappar i ny tappning kan slå på tv:n den 23 december, när berättelsen visas i teaterversion med bland andra Henrik Dorsin och Anton Lundqvist i rollerna.

En annan Calle som gör comeback under julen heter Svensson i efternamn. I den sista säsongen av succéserien "Vår tid är nu" får tittarna reda på vad som egentligen hände mellan Calle och Nina i glappet mellan säsong ett och två.

Konstnären Lars Lerin har fått uppdraget att tända det traditionsenliga ljuset i SVT-studion, men vem som är julvärd i TV4 har kanalen inte gått ut med än. På julafton visar TV4 bland annat konsertprogrammet "Late night Christmas" med en rad kända ansikten.

Med start den första december drar "Jul med Ernst" i gång, där mysmästaren guidar tittarna till en typisk Ernst Kirchsteiger-jul i TV4. Inför nyår är det i stället Karl-Fredrik på Österlen som får ett specialprogram i kanalen.

Redan i oktober lade Netflix upp sin första romantiska julkomedi för i år, "Holidate" med Emma Roberts och Luke Bracey. Bland strömningsplattformens julutbud finns även den andra säsongen av norska "Home for Christmas", där svenske Felix Sandman dyker upp, och "The holiday movies that made us", med fördjupningar och bakom kulisserna-skildringar av klassiska julfilmer.

Samtidigt har strömningsplattformarna Viaplay, C More och Dplay laddat upp med mängder av julfilmer till december.

Mer allvar blir det den 3 januari, när dokumentärfilmen om Greta Thunberg får premiär i SVT. Den som hungrar efter mer klimatfakta kan nästföljande dag ta del av "Attenborough och massutrotningen", om hotade arter och växter.

Fakta: Julens tv

Den 1 december:

"Julkalendern": Mirakel – SVT

"Tinka och kungaspelet" – C Mores julkalender

"Jul med Ernst" – TV4 och C More

4 december:

"LasseMajas detektivbyrå" – C More

Den 18 december:

"Ensam hemma" – TV3

Den 19 december:

"Ensam hemma 2" – TV3

21 december:

"Årets kortaste dag" (kortfilmer) – SVT

"Mandelmans jul" – TV4

"En underbar jävla jul" – SVT

"Året med kungafamiljen" – SVT

Den 22 december:

"Barnmorskorna i East End – julspecial" – SVT

Den 23 december:

"Sagan om Karl-Bertil Jonssons jul" (scenföreställning) – SVT

"Bingolottos uppesittarkväll" – TV4

Julafton:

"Late night Christmas" – TV4

"Kalle Anka önskar god jul" – SVT

"Kan du vissla Johanna?" – SVT

"Karl Bertil Jonssons jul" – SVT

"Svensson, Svensson" – SVT

"Sune vs Sune" – SVT

Juldagen:

"40 år med Stig Helmer – en störd nörds börd" – TV4

"Vår tid är nu – 1951" – SVT

"Vår tid är nu" – konsert" – SVT

"Braveheart" – TV3

Annandag jul:

"Jönssonligan på Mallorca" – SVT

"Fanny och Alexander" – SVT

Den 29 december:

"K special: Amazing grace" – SVT

"Ring mamma" – SVT

30 december:

"Karl Fredriks nyår" – TV4

Nyårsafton:

"Tårtgeneralen" – SVT

"Grevinnan och betjänten" – SVT

"Tolvslaget på Skansen" – SVT

"Bingolottos nyårsbingo" – TV4

Nyårsdagen:

"Ivanhoe" – TV3

"Death of Stalin" – SVT

"Agnetas nyårskarameller" – TV4

Den 2 januari:

"Stjärnorna på slottet" – SVT

Den 3 januari:

"Greta" – SVT

Den 4 januari:

"Attenborough och massutrotningen" – SVT

Fakta: Jul på strömningstjänsterna

På SVT Play från och med den 18 december:

"La vie en rose – berättelsen om Edith Piaf"

"Jag, Daniel Blake"

"Kollektivet"

"Kungens val"

"Macken – Roys och Rogers bilservice"

"My Week with Marilyn"

"Pulp fiction"

"The Stig-Helmer story"

"The wife"

"X & Y"

C More:

"Se upp för Jönssonligan" (premiär den 25 december)

"En del av mitt hjärta" (premiär den 30 december)

"Elf"

"Gremlins"

"Grinchen"

"Jag kommer hem igen i jul"

"Love actually"

"The holiday"

"Tomten är far till alla barnen" (premiär den 1 december)

"Ett päron till farsa firar jul" (premiär den 3 december)

Viaplay:

"A Christmas arrangement"

"A Christmas crush"

"A Christmas kiss"

"A Christmas village"

"A Cinderella christmas"

"A date by Christmas eve"

"A dogwalker's Christmas"

"A fairytale Christmas"

"A godwink Christmas: meant for love"

"A golden Christmas"

"A merry Christmas match"

"A puppy for Christmas"

"A rock and roll Christmas"

"A snow white Christmas"

Dplay (från och med den 1 december)

"A Christmas duet"

"A dream of Christmas"

"A Joyous Christmas"

"Christmas in the air"

"Christmas in Vienna"

"Christmas next door"

"Finding Santa"

"Home för Christmas day"

"Love you like Christmas"

"Miss Christmas"

Netflix:

"Holidate"

"Operation Christmas drop"

"Jingle jangle: A Christmas story"

"Holiday home makeover with Mr Christmas"

"Alien Xmas"

Dolly Parton's Christmas on the square"

"Home for Christmas" säsong två (premiär i december)

"How to ruin Christmas: The wedding" (premiär i december)

"The holiday movies that made us" (premiär den 1 december)

HBO Nordic:

"Baby God" (premiär den 3 december)

"The Miramar murders" (premiär den 4 december)

"Euphoria" (premiär den 7 december)

"Your honor" (premiär den 7 december)

"Let them all talk" (premiär den 10 december)

"The new pope" (premiär den 10 december)

"Alabama snake" (premiär den 10 december)

"Raised by wolves" (premiär den 16 december)

"Sløborn" (premiär den 21 december)

"Outlier" (premiär den 27 december)

"A quiet passion" (premiär den 12 december)

"Things to come" (premiär den 12 december)

"Donkey punch" (premiär den 12 december)

"The walker" (premiär den 12 december)

Sofia Sundström/TT