Örebros nyförvärv klev fram igen – nu är han redo för SHL: ”Kände mig det även förra året”

Örebro bara vinner och vinner på försäsongen. Mot Brynäs kom fjärde segern på fyra försök när det till slut blev 4–2 efter att Jordan Boucher sent gjort 3–2, följt av att Max Lindholm spikade slutresultatet 4–2.

– Det betyder ändå någonting. Vi bygger ett lag här och det är klart det är bra för självförtroendet att komma in i säsongen med lite vinster i ryggen, säger Daniel Muzito Bagenda.

Det var två lag som vunnit allt på försäsongen vilket Bagenda hade koll på innan och som också gav en krydda till matchen.

– Brynäs har varit obesegrat på försäsongen så det var väl lite tändvätska att spöa dem. Jag tycker att vi gör en helhjärtad laginsats när vi visar bra arbetsmoral och följer gameplan och jobbar på detaljer som vi jobbat med under försäsongen, säger Bagenda.

Örebro inledde starkt, gick upp till 1–0 via mål från Aaron Irving i powerplay. Just Bagenda följde upp med 2–0 i andra perioden när han kunde trycka in 2–0 på pass från just Irving. Bagendas andra mål på försäsongen.

– Bra för självförtroendet att veta att man sätter lägena och kan bidra framåt. Sedan med det hårda jobbet så kommer det komma. Jag har skickliga spelare omkring mig.

Inte minst Max Lindholm. Brynäs kom tillbaka upp till 2–2 efter mål av Greg Scott och Nicklas Danielsson. Men i slutet av tredje klev Jordan Boucher fram med sitt tredje mål på lika många försäsongsmatcher fram till 3–2. Sedan avslutade Lindholm med 4–2 som också blev slutresultatet. Bagenda och Lindholm, båda i AIK i fjol, hittar varandra sedan tidigare.

– Ja, vi hittar varandra ganska väl och vet var vi har varandra. Vi spelade ihop nästan hela säsongen i fjol så det finns kemi där i grunden, säger Bagenda.

Men innan Bouchers 3–2 var det nog många som trodde det var Brynäs som skulle göra målet när just Bagenda hade snackat till sig en tvåa för snack efter att Jonathan Andersson åkt på en tveksam utvisning. Brynäs fick spela fem mot tre i två minuter.

Vad hände egentligen?

– Känslorna har väl börjat tidigt de också här på försäsongen (skratt). Det var väl lite känslor so mtog över men det var ingen stor grej. Inget märkvärdigt.

Och orolig i utvisningsbåset behövde han aldrig vara när Örebro tämligen enkelt manövrerade ut Brynäs powerplay. I kraft av det avklarade numerära underläget kunde de sedan avgöra matchen.

– Boxplay var grymt i dag. De hade inte mycket tid i anfallszon utöver fem mot trean och det ger energi. Man bygger vidare på det sedan.

Bagenda går mot sin första säsong i SHL. Kanske är det en del som sätter frågetecken för hur han ska klara nivån. Men frågar man honom har han varit redo länge.

– Jag är inte orolig på något sätt för ligan. Jag känner mig väldigt redo och kände mig så även förra året. Så det är inget jag tänker på så. Jag känner mig väldigt redo, inga problem alls.

Noterbart är att Bagenda just nu spelar med heltäckande visir efter att ha fått en puck ansiktet på en av de första träningarna.

– Nosen som fått sig en smäll. Men snart ryker det.

Är du trött på det?

– Ja, det är jag (skratt). Men snart så ryker det. Det immar ganska rejält och jag får knäppa upp och torka av efter nästan varje byte.

Du spelade ändå första matchen utan heltäckande visir?

– Ja, men då var vi ovetande om vad som hade hänt. Vi fick svar på det sen.

Det var brutet?

– Ja, säger Bagenda och flinar.

Som man brukar säga, hockeyspelare är av hårt virke.

Matchfakta

Brynäs–Örebro 2–4 (0–1, 2–1, 0–2)

Första perioden: 0–1 (3.49) Aaron Irving (Kristian Näkyvä) i spel fem mot fyra.

Andra perioden: 0–2 (21.54) Daniel Muzito-Bagenda (Aaron Irving, Jordan Boucher), 1–2 (27.46) Greg Scott (utan assist), 2–2 Nicklas Danielsson (Jonathan Sigalet, Greg Scott) i spel fyra mot tre.

Tredje perioden: 2–3 (55.29) Jordan Boucher (Jonathan Andersson), 2-4 (56.49) Max Lindholm (utan assist).

Skott: 33–28 (9–7, 13–10, 11–11)

Utvisningar: BIF 5x2. ÖHK 7x2.

Domare: Andreas Harnebring och Wolmer Edqvist.

Publik: 995 (i Fagersta).

Örebro

Målvakter: Dominik Furch (Jonas Arntzen).

Backpar: Alfred Barklund, Kristian Näkyvä – Stefan Warg, Jonathan Andersson – Aaron Irving, Gustav Backström. Sjundeback: Erik Norén.

Kedjor: Sakari Salminen, Ryan Stoa, Mathias Bromé – Shane Harper, Ludvig Rensfeldt, Jordan Boucher – Joonas Rask, Daniel Muzito Bagenda, Max Lindholm – Glenn Gustafsson, Christopher Mastomäki, Marcus Weinstock. Extraforward: Linus Öberg.