Örebrosångerskan skrev ur depressionens dimma: ”Drömmiga inslag”

Artist: Lina Horner

Titel: ”The tree”

Genre: Rock

25 september släppte Lina Horner EP:n ”The tree” för lyssning digitalt på olika streamingplattformar.

Om EP:n: ”Strax efter att jag spelat in min senaste platta ihop med Divers, en liveinspelning med publik i Svenska Grammofonstudion i Göteborg, vändes mitt liv upp och ner och jag blev sjukskriven för utmattningsdepression. Under våren började jag släppa singlar, prestationsfritt bara för att få skapa. Sommaren blev fylld av skrivande, jam med bandet Divers och tid i studion som resulterade i de spår som hamnade på EP:n The tree.”

EP:n är gjord i samarbete med gitarristen Erik Ivarsson och ljudteknikern/producenten Hans Olsson (Svenska Grammofonstudion).

”Alla spår utgår från en slags rockgrund med drömmiga inslag. Två sprillans nya låtar skrivna ur utmattningsdepressionens dimma, en cover av Nick Caves ”Red right hand”, en ny version av tidigare släppta ”The sea”. Inte minst inkluderar den också det spår med ren improvisation som blev det träd som gav namn åt EP:n ”The tree”.”

Om artisten: Lina Horner är uppvuxen i Örebro, här har hon gått estetisk linje med inriktning musik på Karolinska gymnasiet och därefter vidareutbildat sig på musiklinjen med inriktning jazz- och afrosång på Kävesta folkhögskola. I dag bor Horner i Göteborg.

Hon är sångerska, låtskrivare och producent och har släppt fyra album och ett flertal singlar sedan starten 2009.

