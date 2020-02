Örebroskolan lär eleverna att tänka utanför boxen – firar 40 år: ”Det känns som att komma hem”

David Bowie, Keith Richards och John Lennon. De räknar upp några av världens mest framgångsrika musiker och den gemensamma nämnaren: Ingen har gått någon musikutbildning, alla har gått på konstskola.

När rektorerna – den första, den nuvarande, den kommande – för Örebro konstskola träffas för att berätta om det som varit och om det som kommer, är de ganska överens rakt igenom samtalet: Det är ekonomiskt tufft att driva en konstskola, det är svårt att vara yrkesarbetande konstnär och Örebro konstskola har varit viktig för att forma vår stad.

Men allra mest överens är de tre männen ändå om den allmänmänskliga nyttan med att gå på konstskola.

– En sådan här skolas syfte är kreativiteten, det är inte säkert att man blir konstnär. Man kan bli arkitekt, tatuerare, formgivare, entreprenör eller något helt annat, men här får man odla sin kreativitet, säger Lars-Erik Wahlberg.

– Jag träffade ett gäng gymnasieklasser igår och sa exakt samma sak, instämmer Peter Ekström och Mats Nilsson hakar på.

– Ta miljöproblematiken till exempel, det kommer att krävas människor som kan tänka utanför boxen för att vi ska kunna lösa det.

Ska man skapa måste man fan i mig vara närvarande

Men vi tar det från början:

1980 var Mats Nilsson på lunch med sin chef på Studiefrämjandet. Chefen var bekymrad. Det var meningen att Nilsson skulle få igång kurser om djur, natur och miljö men det gick trögt. Hade han möjligen någon annan idé...

”Ja, jag kan starta en konstskola.”

Mats Nilsson hade själv gått på konstskola i Stockholm och närde en dröm om att bli konstnär.

– Men jag hade inte modet. Jag hade modet att starta en konstskola istället, jag tror att jag är mer av en entreprenör än en konstnär.

Genom yrkeslivet har han ändå lärt sig en del om vad det innebär att vara konstnär.

– En svårighet som konstnärer ställs inför, och som jag förstod tidigt inte stod i samklang med min egen personlighet, är närvaron – ska man skapa måste man fan i mig vara närvarande. Numera vet jag att varenda konstnär får kämpa för att ha den där närvaron, vardagen gör sig påmind.

– Det är en hörnsten i det vi lär ut här – nödvändigheten för en konstnär att kunna fokusera, att bita sig fast, säger Peter Ekström.

Tillbaka till 1980.

Vid den tiden fanns det redan en annan konstskola som drevs av kommunen, Kuben. Ändå nappade Studiefrämjandet på Nilssons idé. Det började som ett hopkok av studiecirklar, inledningsvis på kvällstid men redan efter ett år hade man kurser även på dagen. Först höll de till i bildsalen på gamla Engelbrektsskolan.

Jag har all respekt för skolan och de traditioner som finns här

– Men det dröjde inte länge förrän lärarna klagade på att det luktade terpentin i hela huset. Då fick vi tag på en liten lokal i en gammal skofabrik på Köpmangatan.

Därefter har man flyttat runt, fem olika adresser hann det bli innan konstskolan landade i sina nuvarande lokaler på I3-området, 1992. Några år dessförinnan, 1986, lyckades skolan få igenom en ansökan om statsbidrag. Året innan hade Peter Ekström, lite av en slump, börjat som lärare på konstskolan.

– Mats visste inte att jag blev lärare först. Det var konsthistorieläraren som kom till mig en dag och gav mig en låda med diabilder: ”Nu får du ta över, jag har tröttnat”. Sen var jag konsthistorielärare.

– Lika bra, jag behöver väl inte veta allt.

Därefter fick Ekström ta över många av Nilssons mer byråkratiska uppgifter.

– Han är duktig på att skriva och formulera sig, så jag överlät det på honom. Och så blev han min naturliga efterföljare i successionsordningen.

2001 axlade Ekström rektorsmanteln. Och i år, lagom till 40-års jubileet, står man inför nästa rektorsbyte.

– Alltid när man byter chef på ett jobb så kommer det in nya idéer och tankar. Jag kommer inte komma in här och börja ändra om med en handvändning, jag har all respekt för skolan och de traditioner som finns här, säger Lars-Erik Wahlberg.

Han är själv konstnär och kommer nu senast från ett jobb som konstkonsulent på Sörmlands museum.

– Det känns som att komma hem. Från den sterila och fyrkantiga museivärlden till en värld där man får vara kreativ.

Dessutom:

– Att vara konstnär är det tuffaste jobbet man kan ta sig an. Alla vi andra får vår bekräftelse lite här och där i de små sakerna vi gör på jobbet, men en bildkonstnär kan hålla på i flera år utan att det händer något. Man får klara sig utan utdelning ekonomiskt, utan erbjudanden om utställningar, utan några utsmyckningsuppdrag – bekräftelsen för en bildkonstnär måste komma inifrån. Det handlar om att man när man når fram till sina intentioner känner en tillfredsställelse på djupet som vi andra lönearbetare inte kommer i närheten av, avslutar Mats Nilsson.

Fakta: Firandet av konstskolas 40-års jubileum

► På Örebro konsthall pågår utställningen Start där tio etablerade konstnärer som har varit elever på Örebro konstskola visar sin konst.

► I kväll, onsdag, håller Peter Ekström, rektor, föredraget ”Vem har nytta av Örebro konstskola” på Örebro konsthall.

► I mars hålls en återvändarfest på Örebro konstskola, i april ställer konstskolans lärare ut tillsammans och i maj blir det elevutställning.

Fakta: Örebro konstskola

► Fram till -99 drevs Örebro konstskola med Studiefrämjandet som huvudman. I dag drivs och ägs den av den ideella föreningen Örebro Konstskolas Vänner.

► I dag omsätter skolan mellan tre och fyra miljoner kronor. Den största delen består av statliga bidrag och elevavgifter men de får även ett kommunalt bidrag och ett mindre bidrag från Regionen.

► I dag har konstskolan ungefär 2-3 sökande per plats, som mest har man haft runt 10 sökande per plats i början av 90-talet.