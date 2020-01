Örebrospelarens lysande start på året – toppar golftour efter fjärdeplats i Thailand: ”Spelade väldigt bra”

LÄS OCKSÅ: Efter tuffa åren – nu tror Kumlagolfaren på stora genombrottet: ”Nollade mina bankkonton ett antal gånger – en vecka kan förändra hela livet”

Andreas Grönkvist, 28, har precis startat sitt fjärde år med Bangkok som bas i satsningen som golfproffs.

Och han kunde inte ha fått en mycket bättre inledning.

I säsongens första tävling, Boonchu Ruangkit championship som spelades tio mil norr om Bangkok, slog han nämligen till med en fjärdeplats. Grönkvist låg 44:a efter första rundan och klättrade sedan kontinuerligt i listanefter fyra rundor där han var tre, sju, fyra respektive två slag under par för totalt 16 under. Thailändska Pavit Tangkamolprasert vann på 23 under par, två slag före ameriaknen John Catlin och ytterligare två före thailändaren Tirawat Kaewsiribrandit.

”Jag fick en inbjudan att spela och tog till vara på möjligheten jag fick efter att ha varit hemma under jul och nyår, och spelade väldigt bra", skriver Grönkvist i ett mail till NA-sporten.

Placeringen gav prispengar på motsvarande drygt 60 000 kronor, och gör att Grönkvist nu toppar rankningen på Asian development tour, Asiens motsvarighet till challengertouren, eftersom de tre spelarna före honom på listan inte finns med där. Tävlingen tillhörde också den thailändska touren.

Grönkvist försöker att slå sig in på den asiatiska touren, och kommer i år bland annat att spela på den kinesiska.