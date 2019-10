Örebrospelarna möttes i allsvenskan – sen åt de middag tillsammans: ”Det var speciellt”

Häromdagen blev det klart att Örebro Hockey lånar ut Max Lindholm till BIK Karlskoga. Och under söndagen meddelade man att man gett Jonas Arntzen dispens att spela matcher med Almtuna. Den första spelade han under söndagen och motstånd var då just Karlskoga där Lindholm gjorde sin första match.

– Det var speciellt och vi pratade om det under helgen. Sen känner jag ett par andra där också. Det är alltid kul att möta folk man känner, men att möta Max som man tränade med i fredags var lite speciellt, säger Arntzen.

Matchen slutade med seger för Lindholm och BIK Karlskoga efter att Arntzen fått släppa fem puckar förbi sig.

– Fem kassar bakåt är fem kassar bakåt och det är något man inte vill ska hända. Men det kändes ändå okej för min egen del och jag sitter inte hemma och är grinig för det. Det finns mycket att ta med som var bra och en del att jobba vidare på.

Är det inte svårt att bara komma till ett helt nytt lag och spela match?

– I alla fall första matchen är speciell. Jag känner ingen sen tidigare och det är lite speciellt att vara lagkompis, komma dit och spela och sen åka hem. Det är inte det lättaste, men det blir lättare ju fler matcher man gör.

Hur många matcher och vilka som Arntzen kommer att spela med Almtuna är inte bestämt än. Men han är ändå nöjd med möjligheten att få mer speltid efter att endast ha startat en av Örebros första 14 SHL-matcher.

– Det var kul att spela igen. Det är ju det som är tanken att jag ska få lite speltid att komplettera med träningen hemma i Örebro. Sen är det i Örebro jag kommer att vara och ha fokus, så får vi se när det passar med schemat att dra iväg och spela med Almtuna.

Var det du eller klubben som föreslog den här lösningen?

– Lite både och. Det var lite snack om det innan säsongen också. Jag förstår min situation i Örebro väldigt bra. Det kom en otroligt duktig målvakt och det har han visat. Han kommer att fortsätta prestera på en väldigt hög nivå. Men det är ändå viktigt för mig att hålla igång så bra man kan och det är lite svårt att hålla matchtempot när man får sitta en hel vecka. Det här blev en skön lösning för min del och där jag får spela matcher, utan att det påverkar min tid i Örebro.

Max Lindholm gick alltså segrande ur mötet Örebrospelarna emellan. Men matchen i matchen vann Arntzen och stoppade Lindholms enda skottförsök.

– Jag var precis och åt med honom, så vi fick prata lite om matchen. Jag släppte inget från honom, så jag kan i alla fall ta med mig det, haha.