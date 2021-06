Örebrospelarna skiljs åt – då ökar kraven: ”Juli är viktigare i år”

Det har snart gått två månader sedan Örebro Hockeys säsong tog slut. En hel del har hänt sedan dess och huvudtränaren Niklas Eriksson har fått två nya assistenter att jobba med, dels Stefan Klockare och dels Stefan Nyman. Trion har nu fått en tid tillsammans att planera den kommande säsongen.

– Vi har gjort lite jobb här nu och vi har satt oss in i hur vi vill spela. Det är väl inte riktigt klart det jobbet men detär på väg att bli det, säger Niklas Eriksson, som nu befinner sig i sommarstället utanför Leksand.

Vad är dina intryck av Stefan gånger två så här långt?

– Först och främst har båda otrolig kompetens och kunskap och erfarenhet. Båda har långa resor i karriärerna som är lite olika. Klockare har varit i en klubb under lång tid medan Nyman provat många olika roller i olika klubbar. Han har varit sportchef, huvudtränare och assisterande. Nu under en längre period har han jobbat med backar. Det känns bra och de har kommit in med nya idéer som öppnar upp mina sinnen och förhoppningsvis kan det hjälpa mig att utveckla mig som ledare.

Tillsammans har de följt några träningar med laget, träningspass där de är fystränarna Andreas Berglund och Mattias Mattsson som drar i trådarna. Även där samlas en del intryck och inspel hos den nya tränartrion.

– Det är alltid lite intressant att höra vad nya tränare med nya ögon säger om killar i träning. Man sänder ju signaler varje dag på jobbet. De har ju inte sett killarna i träning tidigare så på så vis har det varit jätteintressant.

– Men det har varit en speciell försäsong. Tidigare har vi kunnat planera under lång tid vad vi ska göra för att hamna i viss fysisk status. Så är det inte riktigt i år. Nu har allt varit snabbt och kort så därför blir juli viktigare i år där spelarna har ett stort individuellt ansvar.

Efter en och en halv månads gemensam försäsongsträning så skiljs nu Örebro Hockeys spelare åt. De närmsta fyra veckorna kommer spelarna att träna på egen hand. Med lite högre krav än tidigare.

– Det blir lite tyngre belastning än tidigare år. Tidigare har det mer haft en ambition att behålla ett väldigt bra värde som man tränat upp under tre månaders tid. Nu har vi varit igång i drygt en månad och då blir det att man får ha större belastning och ha en större insats i vissa moment.