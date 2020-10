Örebrostjärnan stängs av – så reagerar Abols: ”Det är en besvikelse”

Åtta minuter in i andra perioden small det bakom Viktor Fasth i Växjömålet. Rodrigo Abols kom in som fjärde spelare och smällde in i Jack Drury som blev liggande.

Spelet blåstes av men efter en stunds domarkonferens så kunde spelet fortsätta igen med Drury fit for fight och Abols utan något straff. Abols klev sedan fram och avgjorde matchen för Örebro i förlängningen, 4–3.

Men straffet kom i stället på söndagen. Örebros lettiske stjärna blev anmäld i efterhand till disciplinnämnden. I sedvanlig ordning kom också domen kort efteråt. Abols stängs av i tre matcher. Disciplinnämnden bedömer det som en avsiktlig armbågstackling mot huvudet, att den sker bakifrån på en spelare som är oförmögen att försvara sig och att det finns en skaderisk.

Rodrigo Abols köper inte bedömningen om att det är avsiktligt men väljer ändå att acceptera straffet.

– Som jag ser det så är det fyra spelare bakom mål och min intention var inte att tackla eller skada spelaren. Jag försökte bara se vart pucken tog vägen och det slutade med att han fick den på sitt blad och vände om. Från kameravinkeln ser det ut som att jag armbågar honom men det var inte med flit. Det var mer en reflex, skulle jag säga, säger Abols och fortsätter:

– Det är en besvikelse att bli avstängd, men det är som det är. Det är ligans beslut. Det är inte mycket mer jag kan göra än att acceptera och gå vidare. Det bästa jag kan göra nu är att jobba hårdare, träna mer på egen hand och komma tillbaka starkare.

Tycker du att han som tacklingsmottagare kunde gjort något annorlunda?

– Nej, jag tror inte han ser mig komma och jag förväntade mig inte att han skulle vända om så snabbt. Jag tror mer det var en olyckshändelse snarare än att det skulle vara ett fult överfall.

– Hockey är en av de snabbaste sporterna i världen. Situationer som detta händer. Och det är så klart att jag skulle vilja ändra hur jag tog mig an situationen. Men det kan jag inte göra nu. Jag är glad att han kunde komma tillbaka och spela vidare och jag sa till honom efteråt att det inte var meningen att träffa honom i huvudet.

Tre matchers avstängning, ett tufft besked att få när han i matchen mot Växjö hittade fin kemi med Robin Kovacs och Emil Larsson.

– Ja, det är det som är frustrerande. Men det är hockey. Förhoppningsvis kan vi hitta tillbaka senare och fortsätta jobba på och bygga vidare.

Rodrigo Abols är utlånad till Örebro Hockey från Florida Panthers. Det är alltjämt oklart hur det blir med säsongen i Nordamerika. Och något nytt i frågan har han inte att delge.

– Nej, jag har ingen mer information än vad ni i media har.