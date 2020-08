Örebrotalangen visade klass med årets första mål – men snart väntar tuffare konkurrens: ”Två toppbackar – måste fortsätta ta för mig”

10–1 mot Djurgården för två veckor sedan går förstås inte att toppa.

Men faktum är att Örebro Hockey återigen var helt överlägsna när laget på onsdagskvällen bortabesegrade Brynäs med 4–1. Tredje segern i försäsongens femte träningsmatch. Gävlelaget, som bara hade spelat en match tidigare, ryckte upp sig i andra perioden, skapade en del chanser och satte en reduceringspuck – men första och tredje perioden var det total dominans från Örebro Hockeys sida.

Hårdskjutande nyförvärvet Borna Rendulic utmärkte sig med tre assist, men 20-årige backen Lukas Pilö höjde minst lika många ögonbryn med sin sprudlande offensivlusta och skottvilja. På pass från just Rendulic placerade han in 1–0-målet bakom Samuel Ersson åtta minuter in i matchen.

– Jag såg att vi vann pucken vid egen blålinje och blev tre mot två, sedan fyra mot tre. Jag försökte ligga släpande och fick pucken bra, det var bara att hänga dit den i gubbhörnet. Skönt att göra första målet, säger Pilö och hyllar framspelaren, kroaten som hämtats från tyska ligan:

– Borna är en klasslirare. Han har storleken, skottet, tekniken, farten ... Man ser det på träningarna också. Han är riktigt, riktigt bra.

Pilö är en annan Örebro-spelare som har chansen att bli en sensation i årets SHL. I fjol fick han hela försäsongen spolierad av en knäskada – comebacken dröjde in i oktober. I år har han en helt annan chans att visa upp sig – och hittills har han tagit den.

Mot Brynäs fick 20-åringen, som kom till Örebro som junior 2014, massor av speltid i numerärt överläge och pepprade skott från blålinjen både där och i spel fem mot fem. Fem, sex stycken minst. Officiell statistik saknas.

– Jag sköt mycket och tycker att jag kunde hängt in några till, men fortsätter jag bara skjuta så kommer de att slinka in. Jag vill vara en offensiv back, och då måste man våga skjuta också, ta för sig, speciellt i anfallszon. Det är något jag tänker på hela tiden – att vilja ta skotten, säger Pilö.

Man ska komma ihåg att Örebro just nu saknar sina två bästa powerplaybackar: Nick Ebert öste in 17 poäng i numerärt överläge på 49 matcher 2018/19 och är tillbaka efter en AHL-sejour så fort hans passproblem är lösta. Kristian Näkyvä noterades för 23 powerplaypinnar på två senaste årens 80 matcher och väntas göra comeback i slutet av oktober, efter sin cancerdiagnos.

I sinom tid kommer Pilö konkurrera med båda om de få backplatserna i fem mot fyra-uppställningarna.

– Det är klart det kommer bli tufft, det är två toppbackar i ligan. Samtidigt är det bra med konkurrens. Jag måste fortsätta ta för mig varje träning och varje match och visa att man vill spela.

Örebro har tre träningsmatcher kvar, om det nu inte blir fler om SHL skjuts upp ytterligare på grund av coronapandemin och publikrestriktionslättnaderna som väntar den 1 oktober. Härnäst Färjestad, i Grums på fredag.

– Kul med lite derby. Man kollar mer på prestationer än på resultat under försäsongen, men man tackar aldrig nej till att vinna. Det är bra för självförtroendet också, säger Pilö.

Robert Leino, Joonas Rask och Linus Öberg gjorde Örebros övriga mål mot Brynäs.

Brynäs–Örebro 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

Första perioden: 0–1 (7.53) Lukas Pilö (Borna Rendulic, Rodrigo Abols), 0–2 (13.45) Robert Leino (Rodrigo Abols, Borna Rendulic) i spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–2 (5.33) Emil Molin (Nicklas Danielsson, Adam Pettersson).

Tredje perioden: 1–3 (6.27) Joonas Rask (Borna Rendulic, Robin Salo) i spel fem mot fyra, 1–4 (19.08) Linus Öberg (Robin Kovacs, Gustav Backström) i tom kasse.

Skott: 16–40 (3–13, 9–14, 4–13).

Utvisningar, Brynäs: 6x2. Örebro: 3x2.

Domare: Mikael Andersson och Mikael Nord.

Örebros lag

Målvakter: Jonas Arntzen (Jhonas Enroth).

Backpar: Jonathan Andersson, Rasmus Rissanen – Stefan Warg, Gustav Backström – Lukas Pilö, Robin Salo. Sjundeback: Filip Forsmark.

Kedjor: Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Mathias Bromé – Joonas Rask, Robert Leino, Robin Kovacs – Daniel Muzito-Bagenda, Ludvig Rensfeldt, Max Lindholm. Extraforward: Oliver Eklind.