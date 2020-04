Örebrotalangerna som fick speltid i SHL – det hände sedan: ►VM-spelare ►Ordinarie i A-laget ►Lagt av ►Blev KHL-spelare

SAMMANSTÄLLNING

Här är juniorerna som fått speltid i Örebros A-lag under SHL-åren. Och det hände sedan. Årtalen indikerar vilka år de var en del av A-lagsverksamheten.

Filip Bergmark, back, 2013–2015.

Född 1995. Ombytt en match i kvalserien. Spelade ytterligare en säsong i Örebro men var mest utlånad till Vita Hästen. Året därpå flyttade han till Vimmerby i hockeyettan, men vände hem innan säsongen var över till moderklubben Lindlöven. Där är han kvar alltjämt som en nyckelspelare.

Gustav Backström, back, 2013–.

Född 1995. Ombytt i tre SHL-matcher och två i kvalserien. Är alltjämt kvar i klubben men 2015/2016 var enda året han inte registrerades för SHL-matcher då han var utlånad till Vita Hästen. Året därpå började han få mer och mer speltid med A-laget och är nu bofast.

Anton Brehmer, forward, 2013–2016.

Född 1994. Sistaårsjunior som hade vänt hem från Linköping. Var ombytt i två kvalseriematcher och bokfördes för en assist. Gjorde ytterligare tre SHL-matcher året därpå men några fler skulle det inte bli. Lånades ut till Vita Hästen. Var kvar i Norrköpingsklubben även 2015-2016 men registrerades endast för elva matcher. Drogs med hjärnskakningsproblematik efter upprepade smällar mot huvudet. Den 8 augusti 2016 meddelade Anton att karriären var över, blott 22 år gammal.

– Jag skulle aldrig förlåta mig själv om jag fått en smäll till och det blivit riktigt allvarligt, sa Brehmer till NA.

Lukas Vopelka, forward, 2013–2016.

Född 1996. Kom till Örebro redan 2011 som 15-åring. Talangfull men lyckades aldrig riktigt ta steget i Örebro, bokfördes endast för tre SHL-matcher. Sista säsongen spenderades i allsvenskan och Vita Hästen. Spelade kontinuerligt med tjeckiska juniorlandslag under tiden i Örebro. Något överraskande blev han en KHL-spelare när han lämnade för spel i Slovan Bratislava som då höll till i ligan. Spelade 42 matcher den säsongen. Bratislava. Har efter det fört en anonym tillvaro för Hradec Kralove i tjeckiska ligan, men var den gångna säsongen utlånad till Vitkovice.

Calle Åsell, forward. 2013–2015.

Född 1994. Lämnade Mora för Örebro 2012 och spelade till sig en A-lagsplats till sist men utan något större avtryck. Totalt bokfördes han för 29 matcher, varav 18 i SHL. Under sista året lånades han ut till Timrå i hockeyallsvenskan och gjorde fyra poäng (2+2) på 42 matcher. Allsvenskan har därefter i stort sett varit den serie han hållit till i, med undantag för att inledde i moderklubben Väsby 2016 innan han skrev på för Västervik. Har också spelat för AIK och Pantern innan han senast noterades för sin bästa säsong i hockeyallsvenskan med Almtuna. På 52 matcher svarade han för 23 poäng (4+19), hans klart bästa notering. Har berättat öppenhjärtigt om den tunga hösten 2012 när systern Hanna och barndomsvännen Michael gick bort.

Daniel Marmenlind, forward, 2014–2017

Född 1997. Lämnade Djurgården för Örebros juniorverksamhet 2014. Gjorde bra ifrån sig i J20 men tog sig inte hela vägen upp till A-laget även om han faktiskt fick chansen i en match 2016. Då ersatte han Henrik Lundberg i bortamatchen mot Luleå i underläge 0–5 i en match som till sist slutade 7–0 (noterbart att Christopher Mastomäki gjorde två mål för hemmalaget). Under sin sista säsong skulle han försöka få sitt genombrott på elitnivå när han lånades ut till Vita Hästen. Men klubben skickade tillbaka honom till Örebro efter åtta matcher. Ett beslut han då inte var helt imponerad av. Fick i stället ta ett omtag i Lindlöven året därpå innan han de två senaste åren hållit till på Gotland för Visby/Roma. Där växte han ut till en av hockeyettans bästa målvakter och har nu belönats med ett kontrakt i hockeyallsvenskan med Västervik som han redan den gångna säsongen gjorde fyra matcher för.

Rasmus Fyrpihl, forward, 2013–2017

Född 1995. Hade gjort hela resan från pojklagshockeyn till Örebro till att aspirera på en A-lagsplats på högsta nivå. Redan som 16-åring gjorde han debut i hockeyallsvenskan och totalt blev det 21 matcher i näst högsta serien. Men i SHL blev det bara en match. säsongen 14/15, trots att han öste in poäng i J20 det året. Fick i stället försöka etablera sig på A-lagsnivå i samarbetsklubben Vita Hästen säsongen efter. Där blev det endast 19 matcher. Den 6 november 2015 skadade han fotleden så pass illa på träning att han aldrig återhämtade sig på allvar. Två senor gick av i fotleden. Därefter följde komplikationer som operationsärr och infektioner. Till slut blev det så illa att senorna ruttnade. Gjorde ändå ett comebackförsök säsongen därpå och bokfördes för två matcher i Lindlöven och tre med Örebro J20, men det gick inte som han hoppats. 22 augusti 2017 meddelade Rasmus att karriären var över, endast 22 år ung.

Kalle Jellvert, forward, 2014–2018

Född 1995. Gick precis som kompisen Fyrpihl hela vägen från ungdomslag till A-lag. Blev en ledande spelare i J20 och lagkapten och redan under sin första säsong i A-laget var han ombytt i 15 matcher. Minskade till sju matcher året därpå men fick också göra sitt första SHL-mål i matchen borta mot Linköping, 1 mars 2016. Året efter ökade speltiden, ombytt totalt 30 matcher i SHL men allt som oftast i en undanskymd roll. Året därpå lånades han ut till AIK under hela säsongen. Efter att kontraktet med Örebro löpt ut gick han till Modo där han växt ut till en etablerad spelare på hockeyallsvensk nivå. Är mycket uppskattad i den klassiska Örnsköldsviksklubben med sitt tvåvägsspel och pangade in 25 (14+11) poäng den gångna säsongen, nytt personligt rekord.

Pavol Skalicky, forward, 2014–2015

Född 1995. En lite bortglömd spelare. Slovakisk juniorlandslagsman som spelade JVM det här året. Fick chansen i en SHL-match men fick annars hålla till i J20 där han snittade över en poäng per match. Efter säsongen flyttade han hem till Slovakien och och blev KHL-spelare i Slovan Bratislava, precis som Lukas Vopelka. Men man får säga att Skalicky satte betydligt större avtryck då han fick göra debut i A-landslaget och mellan 2016 och 2018 gjorde han tre raka VM för Slovakien. De två senaste åren har han spenderat i tjeckiska ligan i Mlada Boleslav och producerat stadigt, nu senast 45 poäng på 51 matcher. Till hösten blir det flytt till finska ligalaget Lukko.

Oscar Fröberg, målvakt, 2013–2017 (även inlånad 2019)

Född 1997. Flyttade från Stockholm till Örebro 2011 för att gå hockeygymnasiet. Spenderade sedan hela juniortiden i föreningen och var även med A-laget en del och satt på bänken men fick aldrig spela. Blev utlånad i omgångar till Arboga, då i hockeyettan men även till Vita Hästen. Efter tiden i Örebro flyttade han till hockeyallsvenska Almtuna där det blev två säsonger. Under den sista var han utlånad i perioder till Örebro som backup när laget hade Eero Kilpeläinen skadad. Gick till norska Manglerud den gånga säsongen men efter 21 matcher lämnade han för spel i konkurrenten Narvik där han spelar även kommande säsong.

Alexander Anderberg, back, 2014–2016

Född 1997. Storväxt och hårdskjutande back som valde att lämna Moras juniorverksamhet 2014. Växte till en bra back på J20-nivå och i oktober 2015 SHL-debuterade han – och gjorde mål dessutom när Örebro vände underläge till seger hemma mot Brynäs. Men sedan blev det endast tre matcher till på högsta nivå för värmlänningen. Lånades ut till Vita Hästen samma säsong och blev kvar året därpå, dock utan att göra större avtryck. Fick göra en liten nystart i hockeyttan, först i Huddinge och sedan i Mariestad och det med framgång. Våren 2019 var han tillbaka i hockeyallsvenskan i BIK Karlskoga. Trots en ganska stadig poängproduktion tvingades Anderberg lämna BIK under den gångna säsongen och avslutade i stället i konkurrenten Almtuna. Kommande säsong fortsätter han i näst högsta serien, den här gången för Västervik.

Emil Larsson, forward, 2013–2016

Född 1996. Bytte SSK:s juniorverksamhet mot Örebros. Men lyckades aldrig spela till sig en A-lagsplats. Två SHL-matcher bokfördes han för 2015/2016. Återvände sedan till moderklubben Oskarshamn men etablerade sig aldrig på elitnivå. Sedan 2017 har han i stället spelat i hockeyettan för Nybro, Tyringe och nu senast Dalen som han även kommer spela för kommande säsong.

Emil Eriksson, forward, 2013–2016

Född 1996. Gjorde en sagolik SHL-debut i januari 2016 när han nätade med sin första puckkontakt fram till 1–0 borta mot Djurgården och tystade Hovet. Några fler mål blev det inte, totalt spelade han 14 SHL-matcher och året därpå lånades den Kumlafostrade spelaren ut till Vita Hästen. Där blev han kvar i ytterligare två år och fick ta en roll lägre ner i hierarkin. Lämnade för spel i Dalen i hockeyettan där han svarade för 21 poäng (6+15) på 36 matcher. I skrivande stund är det oklart var han spelar kommande säsong.

Glenn Gustafsson, forward, 2014–

Född 1998. Lämnade Stockholm och Haninge för att gå hockeygymnasiet i Örebro. Har gjort hela resan från J18 till J20 och slutligen en etablerad spelare i A-laget. Var ombytt i SHL redan säsongen 15/16, men det var året därpå det började hända grejer. Då fick han mer och mer speltid och den 26 november 2016 satte han första SHL-målet borta mot Skellefteå. Det var framför allt med det fysiska spelet han satte avtryck och Glenn blev snabbt en publikfavorit och blev faktiskt framröstad till fansens MVP. Året därpå blev det spel i JVM där Sverige var ett mål från guld, men det slutade i en sur silvermedalj sedan Kanada avgjort finalen med bara 1.40 kvar. Tillbaka i Örebro har Glenn fortsatt tagit kliv för varje säsong och går nu in på sin femte säsong som ordinarie i SHL. Var även tongivande i JSM-slutspelet 2018 när Örebro tog en historisk bronsmedalj.

Jonatan Frykholm, målvakt, 2013–2017

Född 1997. Gjorde en stark juniortid i Örebro, inte minst sista säsongen i J20 16/17 när han blev utnämnd som både årets målvakt och årets MVP. Det kändes onekligen som klubben fått fram ett riktigt målvkatsess. Men speltid i SHL blev det aldrig, med undantag för att han vaktade båsdörren fem gånger 16/17. Flyttade i stället till BIK Karlskoga men lyckades inte etablera sig på hockeyallsvensk nivå. Har i stället fått ta nya tag i hockeyettan med Kumla där han varit given förstemålvakt de två senaste säsongerna.

Ludvig Carlsson, back, 2013–2017

Född 1997. Hallsbergsfostrad och hann även spela för Kumla innan han anslöt till Örebro 2012. Fick chansen under försäsongen 2016 och gjorde bra ifrån sig där vilket resulterade i totalt åtta SHL-matcher. Lagkapten i J20. När juniortiden var över flyttade han norrut till hårdsatsande Östersund i hockeyettan där han alltjämt blivit kvar. Oklart dock vad det blir härnäst, något nytt kontrakt är inte skrivet.

William Lindgren, back, 2014–2019

Född 1999. Lämnade moderklubben BIK Karlskoga för Örebro mitt under säsongen 14/15. Spenderade sedan hela sin juniortid i klubben och tränade kontinuerligt med A-laget. Det blev dock endast en SHL-match 16/17 för den storväxte backen. Tillhörde Lindlöven i hockeyettan den gångna säsongen men bokfördes endast för en match på grund av skadeproblem. Nu är det oklart vad som väntar härnäst i hockeykarriären.

Jacob Bjerselius, forward, 2016–2018

Född 1998. Haningefostrad som valde att flytta till Örebro 2016 och fick känna på SHL i tolv matcher. Tog aldrig nästa steg och under det andra och sista året så lånades han ut i fem matcher till Oskarshamn. Gick sedan till Västervik i hockeyallsvenskan där han kommer spela även nästa säsong. Under sina två år i klubben har han svarat för tio, respektive nio poäng.

Oliver Henriksson, forward, 2015–2017

Född 1997. Hade spenderat sina första juniorsäsonger i Brynäs men valde 2015 att gå till Örebro och blev direkt lagkapten i J20. I SHL blev det dock aldrig några minuter på isen, endast en match som extraforward borta mot Karlskrona i februari. Har efter tiden i Örebro spelat division 1-hockey med Tyringe, Nybro och nu senast Forshaga.

Anton Johansson, forward, 2013–2019

Född 1999. Säsongen 18/19 var det tänkt att den vältränade Kumlakillen skulle vara med och konkurrera om en SHL-tröja. Men redan 16/17 var han ombytt i tre SHL-matcher och sedan ytterligare två året därpå (båda hemma mot Malmö). Men när det så var dags för den där säsongen 18/19 så blev det endast två matcher med speltid innan konkurrensen blev för tuff. Detta i kombination med att han ådrog sig en skada medförde i att det blev bättre att skicka honom till hockeyallsvenskan för att utvecklas. Det blev Oskarshamn och ett sensationellt SHL-avancemang. Följde dock inte med upp till finrummet utan blev kvar i hockeyallsvenskan och Vita Hästen. I nuläget är det oklart var han spelar i höst.

Isak Mantler, målvakt, 2013–2018

Född 1998. Ni kanske minns när Isak Mantler plötsligt fick hoppa in mellan stolparna i matchen hemma mot Malmö, januari 2018? Örebro var redan hårt drabbat av magsjuka, Eero Kilpeläinen kunde inte spela. Och i periodpaus insjuknade Axel Brage vilket medförde i att Örebro tvingades kasta in junioren Mantler mellan stolparna. Han släppte fyra puckar förbi sig men avslutade med att rädda en straff. Fick uppskattande hyllningar från hemmapubliken efter den mycket otacksamma uppgiften. Gick vidare till Lindlöven men var också utlånad i tre matcher till Örebro när Kilpeläinen var skadad. I Lindlöven har han vuxit ut till en riktigt bra målvakt i hockeyettan och har två säsonger haft en räddningsprocent på över finfina 93 procent. Redo för nästa steg i karriären?

Arvid Aronsson, back, 2016–2018

Född 1998. Lämnade Frölundas juniorverksamhet för att testa vingarna i Örebro. Fick träna med A-laget under försäsongen 2017 och fick också göra SHL-debut. Fick totalt 14 matcher i SHL innan han lånades ut till BIK Karlskoga. Blev kvar där säsongen därpå men gick sedan till Vita Hästen. Till hösten är han tillbak i BIK.

Arvid Henriksson, back, 2017–2018

Född 1998. Storväxt back som fick göra SHL-debut hemma mot Rögle i november och noterades för drygt två minuters istid. Mer blev det inte. Det enda året i Örebro blev ett år i J20. Var utlånad en match till Lindlöven. Lämnade sedan Örebro och Sverige för spel i nordamerikanska juniorligorna, först i Des Moines Buccaneers och sedan Austin Bruins. Han är alltjämt kvar i USA och spelade den gångna säsongen collegehockey i Lake Superior State University.

Lukas Pilö, back, 2014–

Född 1999. Kom till Örebro redan som 15-åring och har lyckats göra hela resan från U16 till att bli ordinarie i A-laget. SHL-debuten skedde 2017 och han skrev därefter på ett tvåårskontrakt med klubben. Första året blev lite av ett läroår och knappt nån speltid alls i SHL. I stället en succéartad utlåning till det Oskarshamnslag som sensationellt tog klivet upp i SHL. Där Pilö var en av lagets bästa spelare med sitt tvåvägsspel. Kom sedan tillbaka i Örebro och har etablerat sig i SHL. Skrev ett nytt tvåårsavtal som börjar gälla från och med nästa säsong.

Isac Ohlsson, målvakt, 2015–2019

Född 1999. Ombytt i fem SHL-matcher säsongen 18/19. Aldrig riktigt nära att slå sig in i A-laget och när tiden i Örebro var över så blev det flytt till Dalarna och Malung i hockeyttan den gångna säsongen. Given förstemålvakt i ett lag som höll till i botten, fick ihop en räddningsprocent på 89,7 på 36 matcher. Oklart vad som väntar härnäst för Törebodakillen.

Alfred Barklund, back, 2017–2020

Född 2000. Inledde 16/17 i moderklubben AIK men lämnade sedan för Örebro. Säsongen 18/19 fick han göra två matcher i SHL och skrev A-lagskontrakt till den gångna säsongen. Ombytt i 30 matcher och snittade totalt 5.55 i istid. Gav ett stabilt intryck men lyckades inte riktigt etablera sig och lämnar nu Örebro. Borde vara mogen för spel i åtminstone hockeyallsvenskan.

Viktor Lodin, forward, 2015–2020

Född 1999. Lyckades inte ta sig in på hockeygymnasiet hemma i Leksand. I stället stod Örebro med öppna armar och han valde att lämna tryggheten i Dalarna för ett äventyr i Närke. Tog sig fram successivt. Var högst bidragande när Örebro tog JSM-brons 2018 när han gjorde nio poäng på sex slutspelsmatcher och skrev sedan på ett tvåårskontrakt med A-laget. 41 matcher första året men endast 22 det andra, mycket på grund av skador. Glimtade till men lyckades inte ta det sista klivet och nu lämnar han klubben.

Linus Öberg, forward, 2016-

Född 2000. Ombytt i två matcher 18/19 och fick sedan vara med under försäsongen. J20-tränaren Henrik Löwdahl hade stora förhoppningar i en intervju med NA inför säsongen. Och nog visste Löwdahl vad han pratade om. Öberg visade fina tendenser redan på försäsongen. Efter att ha öst in poäng med J20 under hösten gick det inte att hålla honom borta från A-laget. Hemma mot Färjestad 31 oktober kom första SHL-målet och Öberg gjorde så pass bra ifrån sig att han blev uttagen till JVM, trots att han inte spelat en enda juniorlandskamp dessförinnan. Mattades av något efter årsskiftet och var in och ut ur laguppställningen. Ska bli intressant att se om han kan ta nästa kliv kommande säsong.