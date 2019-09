Örebrotjejen Astrid tog sig vidare i Idol – juryn tokhyllade insatsen: ”Detta var magiskt fint”

Astrid Risberg hade, inför tisdagens kvalomgång, imponerat på Idol-juryn gång efter gång. Nu var det dags att ta sig igenom ytterligare ett nålsöga i tävlingen. Fem tjejer slogs om två platser till fredagens kvalfinal, och med Billie Eilish låt "when the party´s over" stod 20-årige Astrid Risberg för en insats som juryn öste beröm över.

– Tack så mycket. Detta var magiskt fint, sade Alexander Kronlund.

– Alla celler i min kropp är helt omskakade av det här, beskrev en djupt imponerad Kishti Tomita.

Även tittarna visade sig fångats av 20-åringens röst och säregna stil. Det då hon fick tillräckligt med röster för att knipa en av platserna till fredagens kvalfinal.

– Jag hade inte ställt in mig på varken eller, så jag hade varit nöjd oavsett, men när beskedet kom hann jag inte med riktigt, säger hon i intervjun direkt efter att resultatet kom.

Hon passade även på att skicka en hälsning till de som gjort den fortsatta Idol-resan möjlig.

– Svenska folket är några riktiga godingar. Jag gillar Sverige mer nu än vad jag gjorde innan, så jag är väldigt tacksam över det här.

Dagen innan, under måndagskvällen, tog sig ytterligare en med lokal anknytning vidare. Nämligen Nora-uppväxte "Tusse" Chiza, som golvade juryn med sin version av Adeles "Turning tables".

