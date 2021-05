Örebrotränaren öppnar upp om lagbygget: ”Känns ramstarka på de positionerna”

Förra veckan presenterade Örebro Hockey sina två första nyförvärv inför kommande säsongen. Backen Marcus Hardegård, 24, ansluter från Timrå och finske centern Jani Lajunen, 30, kommer närmast från Lugano i Schweiz.

– Tittar man på Marcus så är det en spelare som stuckit ut i allsvenskan under flera säsonger. Sedan har han faktiskt gjort en SHL-säsong med Timrå och fick känna på SHL-spel. Det är en ganska kraftfull spelare även om hans spel kanske är mer åt det kreativa hållet. Men han är även rejäl i dueller och närkamper och det kommer han att behöva i SHL. Sedan kan vi förhoppningsvis hjälpa honom att ta steget där han kan vara med i det offensiva. Jag tycker hans styrkor ligger i passningsspelet, säger Niklas Eriksson.

Hardegård har två säsonger i rad med 25 poäng i grundserien med Timrå. Men då ska man notera att han första säsongen spelade 42 matcher jämfört med 30 den gångna på grund av en längre skadeperiod.

Han har utgjort en viktig del i powerplay där han fått spela med stjärnor som Jonathan Dahlén och Albin Lundin.

– Han har ju spelat i Dahlén-formationen under två års tid på point så han har mycket erfarenhet i den positionen, säger Eriksson.

När det kommer till det andra nyförvärvet, Jani Lajunen, så har mycket på förhand handlat om hans meriter med bland annat VM-guld med Finland och SM-guld med Växjö 2015 där han spelade en nyckelroll.

Det är även något som Eriksson trycker på när han får frågan.

– Om man tittar på slutspel med facit i hand och vad som krävs så är det kanske inte alla gånger de spektakulära spelarna som gör mycket poäng i en grundserie. Utan det är lagspelare som är villiga att ta en roll för att laget ska lyckas. Det blir viktigt för oss att bredda vår trupp och få in den typen av spelare. Nu hade vi några skador, ska man tillägga, men vi hade tillräckligt mycket skicklighet att vinna SM-guld. Dock hade vi kanske behövt få in lite mer karaktär med några spelare som varit med och vunnit och som vet vad som krävs. Där passar Lajunen in i den bilden.

Rodrigo Abols, Robert Leino, Jani Lajunen och Christopher Mastomäki. Det är en centersida du lär vara nöjd med?

– Absolut. Vi har som ett mål och har pratat flera gånger om att vi vill ha en stark centrallinje. Det vill säga en stark centerlinje, stark backsida och en stark målvaktssida. Och vi känns ju ramstarka på de positionerna.

Men fler spelare ska in och general manager Stefan Bengtzén och sportchef Niklas Johansson arbetar på högvarv för att hitta förstärkning.

– Vi behöver ju få in några forwards till, inget snack om saken. Vi vill ha en bred trupp. Sedan ska det också finnas plats för sådana som Elias (Ekström) och Filip (Barklund) för att kunna fortsätta utvecklas. Det gäller att hitta balansgången, säger Niklas Eriksson.

Kommer ni att lyfta upp juniorer under försäsongen?

– Ja, det är alltid det här med de lite yngre att de ska klara sin skolgång men Milton (Oscarson) har varit med och känt på det. (Oscar) Sohrner är med i sommartruppen. Sedan har vi Simon Forsmark som vi ser som en medlem i vårt lag nästa år, absolut. 03:orna är en duktig kull och det blir spännande att följa dem.

Just Simon Forsmark är en spelare som Niklas Eriksson sätter stor tilltro på en fin utveckling kommande säsong.

– Jag tycker att han tog fina steg i år och gjorde det bra på U18-VM när jag tittade på några matcher. Simon har en ljus framtid.

Fakta

Örebros kontraktsläge

Målvakter: Jonas Arntzen (kontrakt över 23/24), Jhonas Enroth (22/23).

Backar: Gustav Backström (21/22), Nick Ebert (21/22), Kristian Näkyvä (22/23), Rasmus Rissanen (21/22), Stefan Warg (21/22), Marcus Hardegård (22/23).

Forwards: Rodrigo Abols (22/23), Oliver Eklind (21/22), Elias Ekström (21/22), Robin Kovacs (22/23), Emil Larsson (22/23), Robert Leino (22/23), Christopher Mastomäki (21/22), Borna Rendulic (21/22), Linus Öberg (22/23). Filip Barklund (21/22), Jani Lajunen (22/23).

Tränare: Niklas Eriksson, huvudtränare (22/23). Stefan Klockare, assisterande tränare (22/23). Stefan Nyman, assisterande tränare (22/23).

Nyförvärv: Marcus Hardegård, back, Timrå, Jani Lajunen, center, Lugano.

Klara förluster: Jonathan Andersson, Luleå. Robin Salo, New York Islanders. Glenn Gustafsson, Växjö. Daniel Muzito-Bagenda, Oskarshamn. Joonas Rask, Luleå. Ludvig Rensfeldt, Djurgården. Christer Olsson, Bern. Jörgen Jönsson, Davos.

Rykten in: Carl Gunnarsson, back, St Louis.