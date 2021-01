Örebrotränarens förvåning efter tappade segern – och bortdömda målet: ”Är jättemärkligt”

Från 0–2 i torsdags med samma lag på Hovet till målkalas i Behrn arena. Det svänger snabbt i hockey och det svängde snabbt i den här matchen.

Örebro hade vänt 0–2 till 3–2 i andra perioden innan 3–3 kom i slutsekunderna av andra.

När Borna Rendulic satte 4–3 i tredje såg det ut som att Örebro skulle kunna glida ifrån.

Men i stället en vändning på 18 sekunder till 5–4 för Djurgården. Till slut 6–4, slutresultatet, i tom bur.

– Jag tror båda målvakterna skulle velat haft tillbaka någon puck, tror jag. I alla fall när jag pratar med Mantas (Armalis), och jag tror "Rothen" (Jhonas Enroth) kommer säga samma sak till Niklas. Det finns alltid en sådan situation så det kanske hjälpte till att det inte var de här toppinsatserna längst bak som de skämt bort oss med, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson.

Niklas Eriksson i Örebro var inte intresserad att prata målvaktsinsatser utan uttryckte mer en förvåning att matchutgången blev som den blev.

– Vår andra- och tredjeperiod är jättebra. Visst, vi behöver inte släppa de målen som vi gör men spelmässigt gör vi många bra saker. Efter at vi gör 4–3 så har vi sex-sju minuter där vi spelar väldigt bra. Sedan kommer det ett slumpmål som gör att det blir 4–4, sedan händer det grejer man inte tror är sant, säger Eriksson och tänker då på Manuel Ågrens 5–4-mål bara 18 sekunder senare.

– Många matcher här hemma har vi kontrollerat det och varit ruggigt starka i tredje. Precis samma känsla hade jag i dag och vips i tredje så stod det 4–6 på tavlan. Det kändes lite märkligt. Jag är egentligen jättenöjd med våra två sista perioder, samtidigt som det handlar om att vinna och göra fler mål än motståndarna. Det gjorde vi inte i dag.

Ni släppte inte ett mål senast för att sedan släppa sex stycken i dag. Hur kan det svänga så?

– Ja, det var en bra fråga. Jag kan inte riktigt svara på det. Men det är klart att vi hade behövt vara starkare på några spel runt kassen. Det är ett par gånger de går runt och trär in den och skjuter in den på vår målvakt som är i en förflyttning. Där hade vi behövt vara starkare och gjort bättre förflyttningar i kassen och täckt is på något sätt.

Djurgården 2–0 blev omdebatterat. Det godkändes först efter videogranskning, trots att Niclas Bergfors stod i målgården och hade klubban mot Jhonas Enroth.

– Det blir lite märkligt. Jag har sett många sådana situationer som blivit bortdömda bara att någon står med en skridsko i målgården och det är jättefjantigt. Jag tycker det ska vara mål egentligen, men jag har sett många sådana mål bli bortdömda. Så det var jättemärkligt.

Vad sa domarna om situationen?

– De sa att han som stod i målgården inte störde vår målvakt. Det var förklaringen.