Örebrotravet med V4 torsdag 12 december – Kontio jubilerade

Tummen upp: Jorma Kontio som tog sin kuskseger 11 000 denna eftermiddag. Jorma vann en dubbel med Timo Nurmos hästar Mellby Hero och Ajlajk. jubileet kom med Ajlajk och från den positionen Kontio älskar att köra i, nämligen spets. Han fick jobba för att vinna racet, segern blev knapp och många uppskattade snyggt denna makalösa prestation. Kontio är alltid trevlig och kör juste, har få eller inga ovänner i branschen. 11 000 segrar känn på den, det är ofattbart och går inte att ta in… Grattis genomtrevlige Kontio säger vi!

Fakta om Jorma: Han vann sitt första lopp som 13-åring, han är numera 66 år gammal. Han flyttade till Sverige 2001, han kör runt 1 500 lopp per år och har i år vunnit 235 segrar på svensk mark. Kända hästar som han suttit upp bakom är Varenne, Järvsöfaks, Readly Express och Villiam.

Säger mycket om denne gentleman: Lopp fem ett lopp med 10 000 kronor till vinnaren, vem vann det tror ni? Jorma Kontio så klart, det säger en hel del om finländaren att ständigt vara på jobbet. St No More War som tränas och ägs av Kerstin Hell från Lindesberg vann säkert, Kontio på jakt mot seger 12 000.

Tummen ner: Mika Forss som valde att sätta upp tempot i dödens med Callela Louis, i ledningen satt Torbjörn Jansson som i princip ”aldrig släpper spets”. Tobbes uppsittning One Two Beat var moralisk som tvåa, medan Forss tidigt hade en slagen häst. Dålig kuskinsats helt klart!

Dagens kuskprestation: Magnus A Djuse som visade kyla och litade på Dexter Brick. Tempot var uppskruvat i täten, Magnus fick ordning på hästen allt mer ju längre loppet gick. Fyraåringen avslutade 1.13 sista 700 meterna och vann säkert, men här visade talangen smartness.

Tapper som trea: Hemmahästen President Bubbel kom till denna start med två raka segrar, mötte tuffare konkurrenter men var väldigt duktig som trea. Hästen fick utstå tuff press av ett chanslöst ekipage, så det var ett givet val för Petter Karlsson att släppa då Jorma Kontio ställde en allvarlig fråga varvet från mål med Mellby Hero.

Fjärde årssegern: Zinzan Cash forcerade Micke J Andersson sig till spets med i tidigt skede. Han fick omgående favoriten Accolade utvändigt om sig, Micke manglade denne sista 700 och vann lätt och hästen tog i och med det fjärde årssegern.

Värt att notera: Det återstår en tävlingsdag 2019, nästa lördag 21 december är det kvällstävlingar på Örebrotravet!

Citatet: ”Han är bra den här, det finns många växlar kvar i honom”

(Mikael J Andersson belåten med Zinzan Cash som vann från ledningen säkert före Accolade)

MÅRTEN ERIKSSON

Lopp 1

1) 11.Dexter Brick (Magnus A Djuse), 14,2 (1,74) 2) 6.One Two Beat, 14,4 (8,77) 3) 9.Dragon Powerfly, 14,4 (6,93) 4) 12.Al's Orlando Boy, 14,9 (87,80) 5) 8.Valnes Doris, 15,0 (107,76) 6) 7.Callela Louis, 15,3 (9,34) 7) 10.Canappealformore, 15,4 (275,87) Odds: 1,74. Plats: 1,12-2,11-2,45. Tvilling (6/11): 5,23. Trio (11-6-9): 41,19. Strukna: 3.

Lopp 2

1) 9.Mellby Hero (Jorma Kontio), 16,1 (3,88) 2) 5.Monique Tooma, 16,5 (17,18) 3) 6.President Bubbel, 16,6 (8,14) 4) 2.M.T.Oliwer Twist, 16,7 (57,96) 5) 8.Zin Zano Bay, 16,9 (30,64) 6) 10.Flexible Launcher, 16,9 (15,05) 7) 11.B.B.S.Lezzy, 17,0 (17,20) 8) 4.S.G.Sherman, 17,1 (2,21) Odds: 3,88. Plats: 1,58-3,50-2,03. Tvilling (5/9): 29,56. Trio (9-5-6): 215,22. Strukna: -.

Lopp 3

1) 2.Zinzan Cash (Mikael J Andersson), 15,9 (4,57) 2) 5.Accolade, 16,0 (2,39) 3) 8.Solkattens Chiron, 16,3 (19,24) 4) 6.Rolex Tilly, 16,4 (4,78) 5) 11.Jesper Sånna, 16,7 (9,88) 6) 4.My Open Art, 16,8 (31,48) 7) 9.Albert G., 18,2 (47,78) Odds: 4,57. Plats: 1,81-1,30-4,30. Tvilling (2/5): 6,19. Trio (2-5-8): 121,19. Strukna: -.

Lopp 4

1) 7.Ajlajk (Jorma Kontio), 17,4 (1,69) 2) 11.Commander Victory, 17,4 (5,55) 3) 4.Quartam de Victor, 17,5 (5,56) 4) 2.Filidor d'Odyssee, 17,8 (31,78) 5) 1.Nelson Vingboons, 17,8 (76,16) 6) 9.Excess Quick, 17,9 (43,74) 7) 15.Karin Arriba, 18,0 (144,84) Odds: 1,69. Plats: 1,17-1,78-1,53. Tvilling (7/11): 4,82. Trio (7-11-4): 16,21. Strukna: 3, 5, 14.

Lopp 5

1) 9.St No More War (Jorma Kontio), 17,6 (3,13) 2) 7.Nah Des Te, 18,3 (9,58) 3) 4.Chip Life, 18,5 (15,13) 4) 8.Rock the Knight, 18,9 (3,99) 5) 11.Keep it Launcher, 18,5 (47,69) 6) 1.Broadway Frazer, 20,1 (14,67) 7) 12.Whega, 18,8 (35,77) Odds: 3,13. Plats: 1,40-3,11-3,69. Tvilling (7/9): 16,89. Trio (9-7-4): 231,45. Strukna: 10, 14.

V4-fakta

Rätt rad: 11-9-2-7

4 rätt: 177 kronor.

Omsättning: 2 178 707 kronor.

Antal system: 58 680.

LD-raden: 2-7

Odds: 11.76.