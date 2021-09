Örebrotravet torsdag 16 september: "Smart kuskval av Partanen"

Tummen upp: Vice Versa Diamant var enormt bra när han vann från dödens tillsammans med Jorma Kontio. Hästen hade fyra raka galopper innan denna start, men barfota fram slog väl ut. Hästen mosade ledande Powerbank och via 1.13,8 sista varvet blev segern plättlätt. Femåringen stod hårt inne i loppet, men Katja Melkkos travare visade att han lär ha lätta pengar att tjäna i höst.

Talangen levererade: Anse Macquereau har verkligen stam som förpliktigar, fyraåringen är verkligen lätt att ta till sig. Ulf Ohlsson kunde inte försvara innerspåret bakom startbilen med honom men hittade omgående ut i andra par utvändigt. Hingsten travade 1.13 sista 700 meterna och vann överlägset i sin fjärde start i karriären på 1.15,4 auto över medeldistans.

Tränare i fokus: Markus B Svedberg hade lite sjuka hästar i somras, men är nu kvitt dessa problem. Han hade fyra hästar till start under torsdagen och vann två lopp. Tvååriga Escada var läcker, från dödens vann Teton Sweet Lindy på ren råstyrka även om stilen är speciell. Hon var opererad i halsen inför detta och det slog alltså mkt väl ut.

Kusk i fokus: Björn Goop körde Västerbo Imtheman för första gången och det var ett smart kuskval av Juhani Partanen. Sexåringen vann prestigefyllda Hästägarpokalen efter en härlig duell mot Final Dream. In på upploppet såg det ut som att Linda Sedström skulle vinna, men Goop är en grym finishkusk. Han höll igång valacken föredömligt och via 1.12,4 sista varvet blev segern säker till slut. Detta var hästens fjärde årsseger, han tjänade 70 000 kronor för denna triumf och har nu sprungit in över 600 000 kronor. Partanen har

gjort ett mkt bra tränarjobb med Echo-avkomman!

Skötte sig denna gång: Somethingroyal felade i sin tävlingsdebut, men skötte sig i sin andra start i karriären och som hon levererade. Stoet som är efter Readly Express forcerades tidigt till spets av sin tränare Björn Goop som sedan satt på leken hela vägen. Treåringen travade 1.14,9 sista varvet och vann bekvämt före dödenskrigande Show Must Go On.

Lira nästa gång: Conrads Anette gick väldigt bra i vida spår som trea. Hästen är fortsatt utan seger trots 13 starter, men bara måste få sätta nosen först inom kort. Treåringen har nu gjort tre bra lopp i rad och står verkligen på tur för en seger.

Värt att notera: Det går inte att ta miste på att Markus B Svedberg håller tvååriga Escada högt. Stoet tog ledningen i sin tävlingsdebut från luriga spår två med voltstart, hon var aldrig i förlustfara och vann lätt med sparat på 1.17,5 på den kladdiga banan. Readly Express-avkomman sprang 1.15,2 sista varvet och 1.12,8 sista halvvarvet med lätthet. Hon blir nog en värdig utmanare till hemmahoppet Nail´Em i Svampen i oktober.

Citatet: ”Vi tappade så mycket från start så det var strongt gjort att vinna”

(Björn Goop efter segern med Västerbo Imtheman som vann Hästägarpokalen efter en sevärd duell mot Final Dream)

MÅRTEN ERIKSSON

Resultat

Lopp 1: 1) 2.Escada (Markus B Svedberg), 17,5 (2,36) 2) 5.Pure Countess, 17,8 (1,86) 3) 4.Made for Metalimo, 17,8 (7,43) 4) 1.Violin Artist, 19,6 (32,07) 5) 3.Orly, 21,0 (19,23). Odds: 2,36. Plats: 1,36-1,16. Tvilling (2/5): 2,03. Komb (2-5): 4,09. Trio (2-5-4): 16,74. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 1.Somethingroyal (Björn Goop), 17,5 (1,66) 2) 8.Show Must Go On, 17,6 (4,31) 3) 6.Enfin Pastis, 18,4 (20,06) 4) 5.Kenwood, 18,7 (88,84) 5) 2.Zinon Dream, 19,0 (11,43) 6) 7.Ain't Gonna Lose, 19,5 (64,58) 7) 4.Keeponrunning, 19,8 (70,46) 8) 11.Aperfectsurprise, 20,0 (74,99) Opl: 12.Ess Mahatma, (78,48) 9.Doris M.L., (89,21) 10.Notorious Zon, (20,67) 3.Sun's Ambitious, (12,23). Odds: 1,66. Plats: 1,20-1,33-3,89. Tvilling (1/8): 2,72. Komb (1-8): 3,48. Trio (1-8-6): 23,94. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 1.Easy Catch (Claes Sjöström), 18,1 (1,64) 2) 14.Midnight Running, 17,5 (66,19) 3) 7.Justine Boko, 17,7 (64,88) 4) 10.Chokotail, 17,9 (40,06) 5) 15.Digital Extension, 18,1 (40,61) 6) 12.Nallebjörn Tooma, 18,1 (18,64) 7) 13.Believe in Frost, 18,2 (231,26) 8) 8.Ramseas Statement, 18,6 (9,93) Opl: 6.Fiber Shot, (105,96) 5.Surprise Surprise, (119,84) 9.Livi Patriot, (145,23) 4.B.W.T.Gazeau, (3,86) 11.Centi Liter, (19,79). Odds: 1,64. Plats: 1,13-9,93-7,65. Tvilling (1/14): 55,02. Komb (1-14): 67,95. Trio (1-14-7): 1171,74. Strukna: 2, 3.

Lopp 4: 1) 8.Teton Sweet Lindy (Markus B Svedberg), 14,3 (5,37) 2) 3.Peony, 14,3 (4,28) 3) 5.Listas Behindbars, 14,5 (13,14) 4) 7.Isabel B.R., 14,7 (31,03) 5) 10.Klara Zonett, 14,7 (31,84) 6) 12.Vera Spiro, 14,9 (133,73) Opl: 9.Marble Arch, (2,07) 6.Hera Eck, (61,63) 11.Inshallah, (52,64) 4.Jolene Boko, (60,75) 1.Gladys Knight, (14,31) 2.Addiction, (156,08). Odds: 5,37. Plats: 2,12-1,43-2,96. Tvilling (3/8): 11,63. Komb (8-3): 20,87. Trio (8-3-5): 141,44. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 1.Anse Macquereau (Ulf Ohlsson), 15,4 (2,79) 2) 13.Global Billboard, 16,1 (16,74) 3) 9.Önas Power, 16,1 (2,51) 4) 8.Teanie, 16,3 (12,91) 5) 3.Pappajonnys Sixten, 16,4 (120,90) 6) 14.Hoonigan, 16,5 (16,96) 7) 2.Peter Piper, 16,6 (28,50) 8) 12.Yash, 16,8 (154,35) Opl: 10.Lovelymere, (63,79) 6.Honey Dollar, (11,12) 11.Wagger Zacker, (29,80) 5.Västerbo Prosecco, (165,41) 4.Blessingindisguise, (31,48). Odds: 2,79. Plats: 1,50-3,92-1,40. Tvilling (1/13): 28,22. Komb (1-13): 42,04. Trio (1-13-9): 150,63. Strukna: 7.

Lopp 6: 1) 6.Västerbo ImtheMan (Björn Goop), 14,7 (2,55) 2) 11.Final Dream, 14,1 (3,01) 3) 4.Zacapa, 16,5 (58,24) 4) 9.Free to Party, 15,8 (228,85) 5) 5.Occasione Doc, 16,8 (23,70) 6) 8.M.T.Oliwer Twist, 16,1 (16,54) 7) 1.Makin' Magic, 16,9 (97,73) 8) 10.O.M.Easton, 16,3 (3,79) Opl: 7.Albert G., (38,07) 3.Valnes Ina, (241,44) 2.Broadway Frazer, (38,43). Odds: 2,55. Plats: 1,36-1,32-7,08. Tvilling (6/11): 4,16. Komb (6-11): 7,75. Trio (6-11-4): 80,06. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 2.Glorias Donna (Ralf Karlstedt), 16,6 (45,81) 2) 5.Eliza Turf, 16,7 (4,02) 3) 8.Conrads Anette, 16,8 (3,34) 4) 1.Lasses Tara, 16,8 (21,19) 5) 12.Arizona Face, 17,0 (13,52) 6) 11.Ad Astra, 17,0 (5,50) 7) 3.Staro Playmate, 17,3 (9,74) 8) 6.B.W.Spica, it (41,66) Opl: 4.Bonnie Pearl, (58,21) 9.S.G.Chandelier, (17,54) 7.Önas Quickone, (9,52). Odds: 45,81. Plats: 6,30-1,80-1,65. Tvilling (2/5): 87,31. Komb (2-5): 292,73. Trio (2-5-8): 2004,65. Strukna: 10.

Lopp 8: 1) 4.Vice Versa Diamant (Jorma Kontio), 13,4 (2,23) 2) 8.Kainai Goj, 14,0 (29,66) 3) 10.Bone Hard Flash, 14,6 (14,33) 4) 3.Break Through, 14,6 (13,77) 5) 2.Gilbert Bris, 14,7 (100,14) 6) 7.Deliver, 14,7 (28,58) Opl: 11.Mimmi Marje, (215,44) 12.Anna Baffel, (87,58) 9.Flacco, (46,87) 6.Valnes Isidor, (12,10) 5.Powerbank, (3,31) 1.Chang, (11,47). Odds: 2,23. Plats: 1,48-5,36-3,17. Tvilling (4/8): 36,49. Komb (4-8): 43,58. Trio (4-8-10): 403,86. Strukna: -.

V64-fakta

Rätt rad: 8-2-6-2-4-4

6 rätt: 12 621 kr.

5 rätt: 75 kr.

4 rätt: 10 kr.

Omsättning: 5 557 996 kr.

Antal system: 162 908.

V4-fakta

Rätt rad: 6-2-4-4

4 rätt: 3 098 kr.

Omsättning: 569 876 kr.

Antal system: 15 338.

DD-raden: 4-4

Odds: 11,67.