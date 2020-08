Örebrotrions låt användes i Youtubeklipp – blev kändisar världen runt:”Jag tänkte inte att jag skulle bli artist”

Trion består av Michael Stenmark, Anders Lystell och Linda Stenmark. Michael är frontpersonen i Loving Caliber och han backas upp av Anders Lystell och Linda Stenmark, som är låtskrivare.

Förutom att de spelar musik tillsammans kan man också säga att bandet är en familj. Michael och Linda är syskon, och Linda och Anders är ett par.

De har jobbat med musik tillsammans i cirka åtta år.

– Vi har hållit på och gjort så himla mycket musik genom åren. För ungefär ett år sedan fick vi ett skivkontrakt. Men vi slog igenom med låten ”Faster car” 2016, säger Michael Stenmark.

Det började med att bandet sålde låten till ett företag som har ett musikbibliotek, och genom det distribuerar företaget låten vidare till de som behöver en låt. Det gjorde den amerikanska youtubern Aphmau.

– Hon använde den i sin Minecraft-video. Låten fick en himla fart efter det. Då jobbade jag på Din sko i Marieberg och när jag stod i butiken fick jag ett mejl om att 500 000 hade lyssnat på låten. Det var sjukt, säger Michael.

Trodde ni att ni skulle få det här genomslaget?

– Nej, det hade vi inte en aning om, det bara kom. Jag hade inte tänkt att jag skulle bli artist. Man kan ju inte bli annat än glad! Det kändes väldigt konstigt och väldigt bra.

I dag har bandet över 734 000 lyssnar på Spotify och låten har lyssnats på nästan 24 miljoner gånger där. Det är svårt att få någon bild av totalt antal lyssningar eftersom att låten används flitigt på många olika plattformar.

– Folk verkar hitta låten överallt. Det är inte bara Aphmau som har använt vår musik. Bloggaren Therese Lindgren har också använt vår musik. Det är väldigt kul att se vad folk gör med vår musik.

Kan ni leva på musiken?

– Det kan vi faktiskt! Vi går runt, men vi har inte direkt samma lön som Bill Gates.

I oktober planerar Loving Caliber att släppa ett album, Kill the lights. Tre låtar från albumet har redan släppts: ”Wasted”, ”Left In The Rain” och ”It should have been you”.

– Tanken är också att vi ska komma ut och spela, i och med att vi ska släppa en skiva. Men det är på planeringsstadiet fortfarande.