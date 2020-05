Orienterar gärna i flack terräng: ”Skogar med blåbärsris och backar är jobbigast”

Valter Pettersson bor i Åsbro och fyller 18 i år. Han har tränat och tävlat i orientering sedan han var fem, sex år och började ”miniknata” ute i skogarna. Valter har utvecklats till den talangfulla junior han är idag genom att träna och tävla mycket för OK Tisaren.

2019 fick han årets idrottspris i Askersunds kommun och har även blivit utdedd av Örebro läns orienteringsförbund till ungdomsstipendiat 2018 och juniorstipendiat 2019. Så det är ett riktigt stjärnskott vi talar.

- Det var min pappa Jonas som drog med mig på orienteringar. I början var det mest korta resor men ju äldre jag blev desto längre blev resorna, säger Valter som tävlat i stora delar av landet.

Läget under 2020 är som alla vet annorlunda. Under coronapandemin är alla stora tävlingar inställda. OK Tisaren försöker därför ordna träningstävlingar.

- Vi försöker också att hjälpas åt mellan klubbar och bjuda in till träningstävlingar. Framför allt Örebroklubbarna KFUM Örebro, Almby och Hagaby, förklarar Valter.

Vad är det du gillar med orientering?

- Att komma ut till nya skogar och nya banor. Man vet aldrig vad som väntar så det blir en ny utmaning varje gång att läsa av terrängen så bra som möjligt. Sedan njuter jag av skogen, speciellt på senvåren. Bland annat har jag sett älg och tjäder.

Vad är jobbigast?

- Att springa i skogar med blåbärsris och backar. Viss terräng är stenig och har mycket detaljer så det är svårt att förstå var man är. Jag gillar när det är ganska flackt och snabblöpt.

Har du sprungit vilse någon gång?

- Det har hänt att jag tappat bort mig. Då står man där och funderar och försöker att hitta något tydligt som stämmer med kartan.

Att ägna sig åt orientering är inte så dyrt. Det som behövs är bra träningsställ och skor. Kompassen och kartan är enda hjälpmedel förutom pannlampa om det är nattorientering.

- Man har också en elektrisk stämpelenhet och en hållare på armen med en kontrollbeskrivning så att man vet att det är rätt kontroll man är vid, säger Valter.

Under ett ”normalt” år blir det mellan 40-50 tävlingar för honom under mars till oktober. Valter har deltagit i SM ett 15-tal gånger och sprungit O-ringen en handfull gånger.

- Tiomila är en av de roligaste tävlingarna. Då springer man stafett med klubben och även på natten. Min bästa placering i O-ringen är femma och det var jag som 15-åring. Sedan har jag ett SM silver i stafett från 2017.

Målet med träningen är förstås att bli ännu bättre. Men Valter håller framför allt på med orientering för att det är kul och att han har väldigt många kompisar i länet som träffas vid olika tävlingar. Han har även många kompisar på orienteringsgymnasiet på Alléskolan. Där är det inte heller sig likt i dessa tider med distansundervisning.

- Fast vi träffas lite grann i skolan och tränar varje dag. Sedan har vi två lektioner i veckan med teori. Kursen heter idrottsspecialisering och handlar inte bara om orientering, förklarar Valter.

Efter gymnasiet tänker han plugga vidare på universitet men en dröm är förstås att bli bäst i landet på orientering och kunna få in lite prispengar i framtiden.