Efter fyra besvikelser – Tisaren med ny taktik för att nå toppen i Tiomila igen: ”Vill sätta prägel”

Om du tycker att den här texten verkar bekant så kan det bero på att det skrivits ungefär likadana de två senaste åren. Inför 2017 års Tiomila skulle Tisaren ta revansch för 18:e-platsen 2016, inför 2018 var det en 16:e-plats som Hallsbergs- och Kumlaklubben var ute efter att bättra. Varje gång har det förstås refererats till de tre åren med 23-faldiga världsmästaren Simone Niggli på sistasträckan – de tre pallplatserna 2012–2014 – och de misslyckade försöken att nå topp tio som följt i det det som är världens mest prestigefyllda stafett.

Men precis som tidigare sprack toppambitionerna i fjol redan på de inledande sträckorna. När Andrea Svensson skickades ut som trea av de fem löparna i laget var avståndet upp till täten redan 12,5 minuter. Så det blir en sådan här text till, om hur klubben ska försöka ta klivet uppåt från fjolårets 15:e-placering.

Men i år har Anders Holm och Martin Sand, som precis som i fjol tagit ut laget, tänkt radikalt annorlunda för att bryta mönstret – och satt in sitt största namn redan på förstasträckan: Hallsbergsfostrade Lilian Forsgren, med EM-silver och världscupseger på meritlistan.

– När vi har utvärderat har vi sett att stafetten ofta dragits ut på sträcka tre, som är en lång och rak sträcka (”rak” betyder, på orienteringslingo, att alla löpare har exakt samma kontroller och att ingen ”gaffling” förekommer). Där har det ofta bildats klungor där många lag kunnat åka hiss uppåt i resultatlistan genom att ligga bakom de starkaste löparna, men vi har aldrig kommit i något sådant drag, vi har varit för långt bakom. Och efter sträcka tre finns inte mycket att jobba med: Fjärde sträckan är kort och sedan är det sista, säger Holm.

– Därför har vi fokuserat på att vara med från start i år. Vi vill sätta prägel på stafetten. Lilian gjorde en bra sistasträcka förra året, men vi visste redan innan att det var för långt upp till 13:e-platsen. Det var hopplöst att nå högre än 14:e. Det krävs att man är med bättre från start om man ska vara med i slutet.

Tisarens två andra ex-landslagslöpare – Josefin Tjernlund och Andrea Svensson – har precis som Forsgren visat väldigt fin form under inledningen av säsongen. Tjernlund tar hand om den långa tredjesträckan medan Svensson springer sista. Ellinor Tjernlund tar andrasträckan och Lovisa Persson fjärde.

– Andrea är extremt spurtstark och har börjat året väldigt, väldigt bra. Hon har tagit ett kliv till och verkligen vuxit in i seniorklassen. Tyvärr har hon varit sjuk och missat ett par helger, men förhoppningsvis kommer hon tillbaka starkt nu, säger Holm.

– Jämför man med de absoluta topplagen så har vi ingen Tove Alexandersson, Lina Strand eller Karolin Ohlsson, men vi känner oss väldigt trygga med att vi har ett stabilt lag och en väldigt bra bredd. Det har varit stolpe ut för oss fyra gånger i rad, men i år är känslan att alla är lite bättre, lite starkare än tidigare, och gör alla hyggliga lopp kommer vi vara med topp tio.

Tiomila flyttar runt i Sverige, och kommer 2022 att avgöras i Ånnaboda. Årets tävling löps i Glimåkra.

– Trots att det är Skåne är det inte bara lättlöpt, det kan vara både stenigt och tätt och jäkligt. Men det kommer nog gå fort ändå, säger Holm.

På herrsidan blev Hagaby, anförda av världsstjärnan Martin Regborn och förre VM-löparen Filip Dahlgren, i fjol bästa länslag för första gången sedan 1998. Då kom laget i mål som 46:a, över två timmar efter segrande IFK Göteborg men elva minuter och två placeringar före Tisaren. I år förväntas det bli en ny tät holmgång mellan de båda lagen, om än långt från täten.

Länslagen i Tiomila 2019

Damer:

Tisaren, lag ett (15:e i fjol): 1) Lilian Forsgren, 2) Ellinor Tjernlund, 3) Josefin Tjernlund, 4) Lovisa Persson, 5) Andrea Svensson.

Tisaren, lag två (87:a): 1) Elif Gökce Avci, 2) Anna Hallmén, 3) Rebecka Nylin, 4) Ellinor Eriksson, 5) Line Sölberg.

Hagaby Goif, lag ett (103:a): 1) Elin Vinblad, 2) Amélie Wallenhammar, 3) Benita Månsson, 4) Karin Persson, 5) Josefine Wallenhammar.

KFUM Örebro, lag ett (206:a): 1) Emma Arlebo, 2) Kristin Jacobson, 3) Johanna Nordström, 4) Elsa Ekelin, 5) Anette Carlsson.

Hagaby Goif, lag två (238:a): 1) Josefine Höög, 2) Ida Hedlund, 3) Linn Olsson, 4) Kajsa Asklöf Axin, 5) Lovisa Falk.

KFUM Örebro, lag två (276:a): 1) Lovisa Gustafsson, 2) Julia Berg, 3) Åsa Westerberg, 4) Maria Magnusson, 5) Karin Lindgren.

Almby IK (deltog ej): 1) Sofie Franzén, 2) Malin Wiklund, 3) Siri Englund, 4) Anne Bodin, 5) Sofie Bodin.

Herrar:

Hagaby Goif (46:a i fjol): 1) Love Sintring, 2) Martin Regborn, 3) Sebastian Månsson, 4) Filip Dahlgren, 5) Per Carlborg, 6) Samuel Andersson, 7) Johan Persson, 8) Jakob Wallenhammar, 9) Harald Larsson, 10) Oskar Eklöf.

Tisaren, lag ett (48:a): 1) Valter Pettersson, 2) Filip Jacobsson, 3) Olle Josarp, 4) Mathias Drage, 5) Gustav Hindér, 6) Daniel Attås, 7) Erik Lindgren, 8) Jan Gajda, 9) Erik Fernlund, 10) Oskar Andrén. (Reserver: Johan Aronsson, Ivan Forsgren.

KFUM Örebro, lag ett (95:a): 1) Jonatan Gustafsson, 2) Jacob Eriksson, 3) Magnus Palm, 4) Melker Forsberg, 5) Oskar Arlebo, 6) Albin Arlebo, 7) Marcus Halvarsson, 8) Martin Fagerlund, 9) Hugo Öhrn, 10) Marcus Klasenius.

Tisaren, lag två (148:a): 1) Albin Källmén, 2) Leif Svensson, 3) Jonatan Aronsson, 4) Anton Hallor, 5) Johan Aronsson, 6) Ivan Forsgren, 7) Niklas Gustafsson, 8) Nikita Zyvagin, 9) Christoffer Andersén, 10) Viacheslav Matiash.

Djerf/Degerfors/Kristinehamn (161:a): Har ännu inte presenterat laguppställningen.

KFUM Örebro, lag två (193:a): 1) Raúl Ferra, 2) Stefan Aronsson, 3) Pontus Halldin, 4) Mats Gustafsson, 5) William Segura, 6) Daniel Stunz, 7) Filip Öhrn, 8) Erik Harlén, 9) Olle Malm, 10) Linus Malm.

Malin Halldin, KFUM Örebro, springer förstasträckan i ett mixedlag med löpare från OK Vilse 87 och Skåneslättens OL. Josefin Erlandsson, OK Milan, springer förstasträckan i ett mixedlag med löpare från OK Gynge och OK Torffinn.