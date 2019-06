Hagaby GoIF på 29:e plats – i Jukolakavlens nattliga monsterstafett

Världens största stafettorienteringstävling har pågått under helgen, arrangerat av finska Kangasala SK rf. Damernas tävling Venlakavlen gick under lördagen, den 42:a i ordningen. Sent lördag kväll gick starten för herrarnas Jukolakavlen, som är inne på sitt 71:a år.

Då ställde Hagaby GoIF upp med ett starkt lag, och hamnade på 29:e-plats med tiden 8:00:37.

Den första sträckan på 10,9 km sprangs av Per Carlborg, på tiden 1.08.14. Näste man ut, för den andra etappen på 10,5 km var Love Sintring som fick tiden 1.08.31. Sedan var det Filip Dahlgrens tur att göra 13,2 km och han gjorde det på tiden 1.25.54. Fjärde sträckan tog Sebastian Månsson hand om, 7,3 km på 56.23. Därefter gav sig Oskar Eklöf ut, 7,8 km på 54.36. Den sjätte sträckan sprang Jakob Wallenhammar, och fick tiden 1.13.38 på 11,1 km. På den sjunde och sista sträckan var Martin Regborn tionde bäst i startfältet, med tiden 1.13.20 på 12,9 km.

Målgången för Jukolakavlen var tidigt söndag morgon, efter en sammanlagt 73,7 km lång stafett. Segrade gjorde svenska Stora Tuna OK på tiden 7.14.39.