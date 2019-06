Revansch för Örebroorienteraren i extremvärmen – sprang till sig ett SM-silver i ultralång: "Dom var snåla med vätska"

Filip Dahlgren har haft några tunga år bakom sig, skadedrabbad och tvungen att spendera mycket tid till att vila och köra rehab.

Förra året var han tillbaka bland eliten och var 37 sekunder från en SM–brons, under förra helgen var han med i finalen på sprint–SM men stämplade fel. Den riktiga revanschen kom under SM i ultralång.

– Det är alltid roligt med en SM-medalj. Men den är lite olika när det är ultradistansen, vissa år är det väldigt bra och vissa år är det inte lika bra. I år var det helt okej bland de bästa, vi är flera löpare som håller högklass, jag, Olle Kalered, Jens Rönnols och Simon Hector. Men det är världscuprunda nu i helgen så de allra bästa landslagslöparna är inte med. Givetvis är det jättekul med en SM-medalj, säger Filip Dahlgren efter loppet.

Den absoluta Sverigeeliten saknades under tävlingen då det är världscup omgång under helgen i Finland.

– Det är åtta killar som är på världscupen men jag har slagit flera av dom under våran. Vi som är här idag och slåss om medaljerna håller hög nivå men sen är det extra lätt att slå sig in i topp 10 just idag, men att vinna är ju tufft och Olle Kalered är duktig på långa distanser.

När löparna hade varit ute i 37 minuter ledde Filip Dahlgren loppet, två sekunder för den slutliga vinnaren Olle Kalered.

– Loppet i sig var helt okej. Det var masstart så alla startar samtidigt och sen använder alla sig av lite olika metoder, vissa springer en del i början och andra springer den delen senare. Jag låg ihop med en liten grupp i början och stämplade först från den gruppen jag låg med i början. Sen sprang jag mycket själv under andra halvan, då är svårt att veta hur man ligger till.

Under loppet var det inte bara för löparna att orka springa hela distansen, de skulle också göra det i en extrem värme.

– Det var väldigt varmt, det var uppemot 30 grader vi starten så det var tufft. Jag brukar i vanliga fall inte ha några problem med värme. Dom var snåla med vätska, dom hade inte planerat så bra. Jag klarade mig bra men några andra hade större problem.

Dahlgren berättar att han även har känt av en förkylning under veckan fram till loppet, samtidigt som de tidigare skadeproblemen inte riktigt vill släppa.

– Jag har haft lite problem med en fot under vintern och våren och känner att jag inte riktigt är i toppform när det gäller skogslöpningen, däremot är löpformen bra och jag hade lite förhoppningar på sprint–SM förra helgen men där stämplade jag fel i finalen.

Örebroaren som tidigare har sprungit i landslaget och slutade som tia under VM 2014 har förhoppningar på landslagsuppdrag igen. Även om Filip själv inte vill uttala det som ett mål han är låter han sugen på att dra på sig landslagsdressen någon gång i framtiden. Det uttalade målet just nu är att vara som bäst i slutet av juli och prestera på O-ringen i Norrköping.

– Det är O-ringen som är sommaren stora mål. Men jag kommer även att åka och springa VM-testerna i Norge i början av juli men det är mest för att få några bra lopp och några bra resultat för framtida möjliga landslagsuppdrag som kommer under hösten, det är alltid bra att visa upp sig. Men VM är inget mål utan siktet är inställt på O-ringen. Jag har en långsiktig plan för träning och ska vara som bäst i slutet av juli.

Resultat från SM–ultralång

D21: 8) Josefin Tjernlund, OK Tisaren, +10.49 13) Lovisa Persson, OK Tisaren, +26.48

H21: 2) Filip Dahlgren, Hagaby GoIF Örebro, +3.52 6) Love Sintring, Hagaby GoIF Örebro, +30.15 14) Johan Aronsson, OK Tisaren, +60.07 -) Per Carlborg, Hagaby GoIF Örebro, felstämpling

H20: –) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro OK, felstämpling

H18: 30) Linus Malm, KFUM Örebro OK, +90.11 –) Melker Forsberg, KFUM Örebro OK, felstämpling