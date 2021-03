Osäkerhet om bygge av trygghetsboende: ”Är en för dålig affär?”

I september förra året lovordade alla partiföreträdare i kommunfullmäktige och biföll förslaget att gå vidare med byggnationerna av tre parhus med hyresrätt i Mullhyttan och ett trygghetsboende i Linden, Fjugesta.

Initiativet till trygghetsboendet kom från Lebo som tänker låta bygga det. Frågan om trygghetsboende i Fjugesta har även drivits av Socialdemokraterna.

Ett beslut fanns redan om att bygga om kök och samlingssal i Linden. Det nya förslaget gäller att även bygga cirka 28 lägenheter ovanpå Linden med nära till service och tillgång till gemensam servering, samlingssal och en bovärd.

Nu ser det ut som om ekonomin kan komma att sätta käppar i hjulet. Nyligen fick kommunstyrelsen den informationen av bolaget.

– De håller på att kalkylera och en del problem har uppstått men det lutar åt att styrelsen tycker att det är en för dålig affär, säger Johan Niklasson (C) kommunstyrelsens ordförande och hänvisar i övrigt till ordförande och till vd i Lekebergsbostäder.

NA har sökt ordförande Henrik Hult (C) under onsdagen men han vill inte uttala sig före ett möte med Lebo som ska hållas under torsdag.