Osäkert om biobranschen törs släppa storfilmerna i höst

Nystarten med stort N – en allt större andel fullvaccinerade, ytterligare nedtrappningar av publikrestriktionerna och en uppsjö framflyttade storfilmer, exempelvis Bond-filmen "No time to die", sci-fi-äventyret "Dune" och flygaressuppföljaren "Top gun: Maverick", som äntligen ska få chansen att möta sin publik.

Så ser den optimistiska vinkeln inför biohösten ut.

Men, som i ett välbekant eko från det senaste ett och ett halvt året med pandemin, hörs oro från film- och biografbranschen när det fortfarande inte har kommit några tydliga besked om när biografernas kapacitet kan höjas.

Från och med den 1 juli tillåts upp till 300 personer i sittande publik inomhus men på grund av reglerna för avstånd handlar det i praktiken om att biosalongerna bara fylls till mellan 20 och 40 procent.

Det räcker inte för den svenska storfilmen "Dag för dag" med bland andra Sven Wollter i regi av Felix Herngren, som skulle ha fått premiär den 24 september. Den är nu framflyttad på obestämd tid.

Pia Grünler, nordisk distributionschef på produktions- och distributionsbolaget SF Studios, säger att beslutet handlar om att förutsättningarna är för dåliga med gällande regler.

– Vi har ännu inte fått några tydliga besked om lättnader av restriktionerna i september och då kände vi att "Dag för dag" inte skulle få en rättvis chans att nå sin publik. Det blir ju till sist ett ekonomiskt beslut.

Även biopremiären av "Jag är Zlatan" flyttas fram, till 14 januari 2022.

"När 'Jag är Zlatan' har premiär våren 2022 ska den kunna visas för hela den biopublik som väntat länge på filmen, och inte som nu i tomma 'corona-salonger', säger producenten Fredrik Heinig i ett pressmeddelande.

Även den animerade familjefilmen "Mamma Mu hittar hem" flyttas från september till sportlovet 2022. I skrivande stund ligger övriga titlar för hösten kvar på sina datum. Men enligt Pia Grünler krävs det ytterligare lättnader av publikrestriktionerna för att man ska släppa de stora titlarna.

– Om vi kan få en kapacitet på åtminstone 50 procent så hade det varit en god grund men vi måste förstås också följa hur samhället utvecklas och se att människors lust att gå på bio blir lite starkare. Just nu jobbar vi vecka för vecka.

På Filmstaden har man kontinuerlig kontakt med Folkhälsomyndigheten men biokedjan väntar fortfarande på tydliga besked om vad som gäller i höst.

– Planen från regeringen är ju att restriktionerna ska lyfta, stegvis. Men det finns inga datum ännu och vi är fast i en situation där det är svårt att erbjuda den kapacitet som krävs, vilket förstås är frustrerande här och nu, säger Helena Eklund, marknadsdirektör på Filmstaden.

Som många andra i branschen framhåller hon hur olika regelverken slår och att kultursektorn under hela pandemin har blivit tvingad att ta ett stort ansvar.

– När man ser att det är fullsatt på restauranger och på bussar och vi samtidigt har 25–30 procent av vår kapacitet så känns det inte som att det står i proportion, säger Helena Eklund.

Miranda Sigander/TT

*

Fakta: Hösttips på bio

► "Dune". Denis Villeneuve ("Arrival") tar sig an Frank Herberts sci-fi-roman. I den stjärnspäckade rollistan märks Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson och Stellan Skarsgård. Premiär: 17 september.

► "No time to die". James Bond har lämnat MI6 men inte får han vila för det. Räkna med sedvanlig agentaction i den flera gånger uppskjutna storfilmen. Svenske David Dencik dyker upp i rollistan, liksom Daniel Craig. Premiär: 30 september.

► "Bergman Island". Ett utländskt konstnärspar reser till Fårö under Bergman-veckan för att skriva klart sina filmmanus. Tävlade i Cannes, i regi av franska Mia Hansen-Løve. Premiär: 1 oktober.

► "The many saints of Newark". För fans av den hyllade tv-serien "Sopranos" kommer en retroaktiv filmisk pusselbit: historien om den unge Tony Soprano. Han spelas av Michael Gandolfini, son till James Gandolfini som gjorde originalrollen. Premiär: 15 oktober.

► "The last duel". Ett historiskt metoo-drama om skuld, heder och dragna lansar skrivet av Ben Affleck och Matt Damon, regisserat av Ridley Scott. I huvudrollerna syns Adam Driver, Matt Damon och Jodie Comer. Premiär: 15 oktober.

► "The French dispatch". Wes Andersons dialogtunga film med Bill Murray, Tilda Swinton och Elisabeth Moss har kallats för ett "kärleksbrev till journalistiken". Premiär: 22 oktober.

► "Last night in Soho". Edgar Wright ("Baby driver") regisserar Anya Taylor-Joy ("The queens gambit") och Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit") i en psykologisk skräckthriller om en ung modeskapare. Premiär: 29 oktober.

► "Världens värsta människa". Följer den 30-åriga Julie och avslutar norske Joachim Triers "Oslo-trilogi". Renate Reinsve i huvudrollen tilldelades det kvinnliga skådespelarpriset i Cannes. Premiär: November.

► "Top Gun: Maverick". Över 30 år efter originalet är det dags för Tom Cruise att spela Pete "Maverick" Mitchell och reta överordnade, sjunga karaoke och flyga riktigt vårdslöst igen. Premiär: 19 november.

► "House of Gucci". Den riktiga familjen Gucci är redan rasande över filmatiseringen, där Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto och Al Pacino skildrar modefamiljen, i regi av Ridley Scott. Premiär: 26 november.

► "Annette". Den excentriske filmskaparen Leos Carax är tillbaka, med en egensinnig romantisk musikal som tilldelades regipriset under filmfestivalen i Cannes. Med Adam Driver och Marion Cotillard. Premiär: December.

► "West Side story". Steven Spielberg har putsat upp den gamla konflikten mellan musikalgängen Sharks och Jets i 1950-talets New York. Premiär: 10 december.

Fotnot: Den svenska filmhösten presenteras längre fram.