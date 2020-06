Osannolik poäng när ÖSK kryssade mot Elfsborg – Oscar Jansson stor hjälte

Det var minst sagt en trevande inledning för ÖSK borta mot Elfsborg. Andreas Skovgaard drar på sig en varning redan efter 40 sekunder och sen handlade det mesta om hemmalaget. Elfsborgs Simon Olsson får mer eller mindre öppet mål när Skovgaard slänger sig fram och styr undan.

Några minuter senare slår Simon Amin bort en boll, Robert Gojani kommer till avslut men Oscar Jansson är snabbt nere och räddar. Bara minuten ger Amin bort bollen igen, Rasmus Alm blir mer eller mindre fri med Jansson men ny jätteräddning.

Den kommande kvarten fortsatte likadant, ÖSK tappade boll, drällde ut boll och lyckades inte ta sig igenom Elfsborgs press. Jansson hade fullt upp med att plocka upp långbollar och misslyckade inlägg.

I den 30:e minuten blixtrade dock Jake Larsson till, med en tvåfotsdribblingen tog han sig in och igenom straffområdet. Men avslutet blev en halvträff med vänsterfoten som inte var några problem för Tim Rönning i Elfsborgs mål.

Elfsborg fortsatte trycka på framåt och fick också in en boll bakom Jansson – bortdömt för offside.

Istället plockade Albin Granlund upp en boll långt ner på offensiv planhalva, tog sig runt, in i straffområdet och hittade Agon Mehmeti som kunde skjuta in ett ledningsmål till ÖSK.

0–1 i halvtid.

Elfsborg rivstartade den andra halvleken. En nick precis utanför, flera kvalificerade räddningar från Jansson och några lägen som hamnade utanför målet.

ÖSK jobbade sig in i matchen men när inbytte Jacob Ondrejka nickade bollen på Albin Granlunds arm blåste domaren och pekade på straffpunkten. Karlsson slog bollen till vänster, Jansson stod kvar mitt i målet – 1–1.

Det var först när Samuel Holmén när fick rött kort när han kom in sent i en situation med Jack Lahne som ÖSK lyckades befästa ett spel på den offensiva planhalvan. Men forceringen räckte inte och matchen slutade 1–1.

► Elfsborgs offsidemål

Det såg ut som att Elfsborg tog ledningen när Jesper Karlsson måttar ett perfekt inlägg till Marokhy Ndione som står fri i ÖSK:s straffområde. Bollen i mål men linjedomaren har flaggan upp och menar att det var offside. Felaktigt vinkat dock.

► Nordin Gerzic

Lagkaptenen blev inbytt i halvtid. Ett byte som tränaren Axel Kjäll förmodligen inte hade planerat att göra så pass tidigt. Men med ett mittfält som tappade boll, missade passningar och stundtals var osynligt behövdes en förändring. Bytet gjorde också att matchbilden ändrades. Gerzic var också den enda ÖSK-spelaren som inte värmde upp under den första halvleken.

► Matchens gigant

ÖSK:s målvakt Oscar Jansson var som en vägg när Elfsborg pressade på. Plockade upp inlägg, stoppade skott och gjorde till synes omöjliga räddningar. Frustrerande för Elfborgsspelarna som inte lyckades göra hål, tacksamt för örebroarna att Jansson var i stor form när resten av laget inte presterade.

IF Elfsborg–ÖSK 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (40) Agon Mehmeti, 1–1 (67) Jesper Karlsson straff,

Varningar, ÖSK: Andreas Skovgaard, Kevin Wright, Johan Mårtensson. IFE: Jacob Ondrejka

Utvisningar, ÖSK: – IFE: Samuel Holmén.

Domare: Bojan Pandzic

Publik: –

ÖSK

Oscar Jansson – Kevin Wright, Andreas Skovgaard, Michael Almebäck, Albin Granlund – Johan Mårtensson (ut 89), Simon Amin (ut 46) – Robin Book (ut 71), Nahir Besara, Jake Larsson (ut 71) – Agon Mehmeti (ute 77)

Ersättare: Gustav Leijon (MV), Arvid Brorsson, Benjamin Hjertstrand (in 89), Erik Björndahl (in 77), David Seger (in 71), Nordin Gerzic (in 46), Jack Lahne (in 71)

Elfsborg

Tim Rönning – Simon Strand, Leo Väisänen, Joseph Stanley Okumu, Johan Larsson – Simon Olsson, Robert Gojani, Fredrik Holst – Rasmus Alm, Marokhy Ndione (ut 59), Jesper Karlsson

Ersätter: Mathias Lønne Dyngeland (MV), Christopher Mc Vey, Gustav Henriksson, Deniz Hümmet (in 59), Samuel Holmén, Jacob Ondrejka (in 59), Prince Isaac Kouame