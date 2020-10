Osannolika vändningen som ger Karlslund hopp i botten: "Syntes redan efter två minuter..."

Karlslund låg under med 2–0 mot Gefle IF efter första halvlek – och hade plötsligt inget att förlora.

Scenförändringen blev total och när allt var över hade tre superviktiga poäng i bottenstriden trillat in.

– Det syntes redan efter ett två minuter av andra halvlek att våra förändringar gav resultat, säger tränaren Jonathan Ederström efter 3–2-segern.